АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1959 ГОДА: Новый ЗАГС и регистрация очень серьезных молодоженов

Брак — это не то решение, которое стоит принимать скоропалительно, это очень серьезный вопрос. В Национальном архиве есть интересный видеоролик, на котором запечатлено новое бюро ЗАГСа и регистрация пары молодоженов.

Венчание в Эстонии было скорее традицией, чем обязанностью, а так как в Советском Союзе религия находилась в опале, церковный брак не признавался. Вместо этого брак заключали в ЗАГСе. Согласно статье в газете Postimees 1940 года, фактический брак в СССР признавался, но только если совместное проживание соответствовало определенным условиям.

postimees

"Прежде чем усесться, следует хорошо подумать, потому что подпись, данная за этим столом, накладывает на вас обязательства на всю жизнь", — говорится в ролике. Судя по лицам молодоженов, они подошли к этому вопросу очень даже серьезно.