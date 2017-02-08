АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1959 ГОДА: Новый ЗАГС и регистрация очень серьезных молодоженов

Брак — это не то решение, которое стоит принимать скоропалительно, это очень серьезный вопрос. В Национальном архиве есть интересный видеоролик, на котором запечатлено новое бюро ЗАГСа и регистрация пары молодоженов.
Венчание в Эстонии было скорее традицией, чем обязанностью, а так как в Советском Союзе религия находилась в опале, церковный брак не признавался. Вместо этого брак заключали в ЗАГСе. Согласно статье в газете Postimees 1940 года, фактический брак в СССР признавался, но только если совместное проживание соответствовало определенным условиям.
"Прежде чем усесться, следует хорошо подумать, потому что подпись, данная за этим столом, накладывает на вас обязательства на всю жизнь", — говорится в ролике. Судя по лицам молодоженов, они подошли к этому вопросу очень даже серьезно.