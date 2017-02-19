АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1959 ГОДА: Новые дома появляются будто грибы после дождя!

В пятидесятые годы многие люди делили квартиры с другими семьями, так как рабочие места были сконцентрированы в городах, а жилплощади не хватало. Облегчение принес новый закон, в соответствии с которым по всему Советскому Союзу начали поддерживать строительство.

В 1959 году в СССР началась семилетка, целью которой было взбодрить экономику посредством реформы управления промышленностью и строительством. В строительство был направлен дополнительный капитал, и немало новых зданий появилось и в Таллинне.

Из данного видеоролика мы узнаем, что на улице Эндла пару месяцев пустовал новый дом, но в конце концов недостатки были устранены, и в него смогли въехать жители. По словам диктора, дома в Таллинне появлялись как грибы после дождя: их строили в центре города, в Нымме и в Меривялья. А жители улицы Валдеку помогли построить дома с двухэтажными квартирами, которые удалось запечатлеть на пленку.