18.02.2017, 12:20

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1958 ГОДА: Комбинат построил целую улицу в Ярваканди за полгода

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rus.delfi.ee
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Передача "Советская Эстония" побывала в 1958 году с камерой в Ярваканди, чтобы запечатлеть, как тамошний комбинат смог своими силами за полгода построить целую улицу новых домов.

Помимо того, что дома были построены, в них уже жили люди. В ролике можно увидеть, как мастер смены деревообрабатывающего цеха Эрих Теэсалу занимается отделочными работами в доме. К тому же можно заглянуть в уютное гнездышко уже заселившегося в дом столяра Пеэтера Вага.

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