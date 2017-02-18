АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1958 ГОДА: Комбинат построил целую улицу в Ярваканди за полгода

Передача "Советская Эстония" побывала в 1958 году с камерой в Ярваканди, чтобы запечатлеть, как тамошний комбинат смог своими силами за полгода построить целую улицу новых домов.

Помимо того, что дома были построены, в них уже жили люди. В ролике можно увидеть, как мастер смены деревообрабатывающего цеха Эрих Теэсалу занимается отделочными работами в доме. К тому же можно заглянуть в уютное гнездышко уже заселившегося в дом столяра Пеэтера Вага.