В 1956 году в Отепя открыли новый двухэтажный универсальный магазин, который представлял собой модный дом торговли с современным оформлением и широким ассортиментом, который должен был стать гордостью всего района. Однако в отличие от обещанного, зачастую, здесь не хватало именно различных повседневных товаров.

В пятидесятые годы спрос был велик на шерстяную ткань, рабочие костюмы, а также на швейные и трикотажные товары. Это объясняет большой интерес к новому магазину и, в особенности, к тканям и промтоварам.

Интересно посмотреть на то, как выглядели и сами покупатели. Похоже, среди женщин модными были повязанные на голове шерстяные платки и шапочки с помпонами. На мужчинах же часто можно увидеть шерстяные шапки с козырьком, а также кожаные шапки с меховой оторочкой. А шапочка маленькой девочки Ану, которая появляется в конце сюжета, — это что-то очень своеобразное, чего сегодня на улице практически не встретишь.

Смотрите в архивном видеосюжете, как открывали новый универмаг и как маленькой девочке Ану подобрали новые ботинки!