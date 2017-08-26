26.08.2017, 15:10

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1949 ГОДА: Сильно пострадавший во время войны Тарту отстраивают заново

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rus.delfi.ee
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Вторая мировая война была для Тарту разрушительной. Чуть меньше чем за три года город пережил две волны уничтожения, первая из них была в июле 1941 года и вторая - в конце августа-начале сентября 1944 года.

Серьезные разрушения получили около 800 строений, всего были повреждены более 3400 зданий, то есть 2/3 города. Особенно серьезно пострадал центр города. Чудом сохранились Ратуша, главное здание университета, железнодорожный вокзал, государственный банк, водонапорная башня, а также университетская библиотека.

На видео показано восстановление города после страшных разрушений: помогают как девушки в платьях, так и хорошо одетые джентльмены. По словам диктора, на восстановление ушло больше 7 миллионов рабочих часов.

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