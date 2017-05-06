АРХИВНЫЕ ФОТО: Строительство бетонных джунглей Мустамяэ

Возведение столичного района Мустамяэ происходило по большей части в 60-х годах, и теперь в этой части города проживает 67 801 человек.

Расположившийся на 8 км2 район является самым густонаселенным в Эстонии. Территория была разделена на девять микрорайонов, в которых, согласно первоначальной планировке, должно было проживать до 80 000 человек.

На фотографиях запечатлено строительство пятого микрорайона, граничащего с Мустамяэ теэ, улицей Кескусе, Вильде теэ и бульваром Сыпрузе.