АРХИВНЫЕ ФОТО: Ошибки, спешка и жесткая экономия. Как строился крупнейший район города — Ласнамяэ

В 1977 и 1978 годах началось строительство самого большого района Таллинна — Ласнамяэ. Тогда журнал ”Молодость” писал, что столь стремительного развития столица еще не видела.

Исполнительный комитет Совета народных депутатов Таллинна подсчитал, что с 1944 года на строительство города в общественном порядке было потрачено 13 млн рабочих часов, пишет Eesti Päevaleht. Согласно амбициозному проекту Ласнамяэ, в районе смогли бы разместиться 160 000–180 000 жителей.

Тестовое строительство панельного жилья началось в Ласнамяэ уже в 1960-х. На общем плане города было найдено место для массовой застройки, схожее с Мустамяэ и Ыйсмяэ. По примеру запада планировалось возвести урбанистические городки, где полноценная жизненная среда дополняется находящимися на расстоянии вытянутой руки школами, детскими садами, магазинами, культурными учреждениями и пунктами обслуживания.

На основании созданного архитекторами Мартом Портом, Малле Меэлак, Хуго Сеппом, Ириной Рауд и Олегом Жемчуговым проекта, в 1973 началась плановая подготовка к строительству. Поскольку работы планировалось вести как минимум 15 лет, и за это время могли смениться как типажи домов, так и технические и экономические возможности, общего плана застройки района составлять не стали. Всего в Ласнамяэ должно было появиться 11 микрорайонов.



Гигантский район планировалось разместить на территории бывшего пастбища и военного аэродрома. ”Для того, чтобы получить от военных землю, пришлось построить Хаапсалуский аэродром, и они переехали туда”, — вспоминает Порт.

Таллиннцы с самого начала выступали против строительства Ласнамяэ. В качестве причин назывались враждебность для окружающей среды, плохое качество панельных домов. По словам Порта, проект таил в себе много ограничений. ”Была прописана цена за метр, она не должна была быть выше ни на копейку. Было известно, сколько минимум квадратных метров жилой площади необходимо расположить на одном гектаре. […] У нас был опыт строительства Мустамяэ и Ыйсмяэ, и мы выступили с десятками предложений. Например, предложили, сделать фасады разноликими, но строитель — Таллиннский домостроительный комбинат — был против”, — рассказывает Порт.

При строительство руководствовались политикой экономии — работы проводились быстро и методом конвейера, поскольку план должен был быть не только выполнен, но и перевыполнен. Партийные функционеры и находящиеся у них на службе городские планировщики искали возможности с целью получения премий еще теснее скомпоновать дома. Внешний вид Ласнамяэ определило, например, то, что переставлять башенные краны с места на место следовало как можно реже и нужно было максимально экономить за счет торцевых панелей домов, трасс и дорог. В связи с изначально низкой планкой в строительстве были заложены ошибки: например, изоляция совмещенной кровли и то, что горячая вода не доходила до верхних этажей.

Наблюдалась и сильная нехватка рабочей силы, поэтому дома в Ласнамяэ строили не специалисты, а случайно нанятые люди. По словам Порта, рабочих буквально подкарауливали у тюремных ворот. Взамен вчерашним заключенным предлагали квартиру.

Тем не менее, были и хорошие моменты. Так, план предписывал, что в каждую квартиру на протяжении нескольких часов в день должно попадать солнце. Кроме того, в новых домах было центральное отопление. Не менее важна была и возможность быстро добраться до центра города, которую и тогда, и сейчас предоставляет ”ласнамяэская канава”. По словам Порта, все необходимое должно было находиться близко, и расстояние от остановки общественного транспорта до дома не должно было превышать 400 метров.

В числе первых новое жилье в Ласнамяэ получили жители деревянных домов, у которых до этого не было даже канализации.

Отдельной головной болью для застройщика стало озеленение и реорганизация дорожного движения. Сажать деревья на плитняке было дорого. Сначала планировалось создать большую зеленую зону на Тондираба, так как это место для застройки не подходит, но ни парк, ни часть домов так и не были построены.

Всего в советское время в Ласнамяэ было возведено более 600 панельных домов.

Строительно ласнамяэского канала, тогдашней Октообри теэ, стало настоящим пробным камнем, а вот трамвайный пути, призванные объединить Ласнамяэ, Мустамяэ, Копли, Ыйсмяэ так и не были построены.