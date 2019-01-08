08.01.2019, 13:10

АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм

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Бианка Микович
Бианка Микович
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АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм
Foto: Ülle Tamm

В начале января 2005 года уровень воды в море в Западной Эстонии поднялся на 275 см выше ординара и до неузнаваемости изменил регион. На ликвидацию последствий ушли годы, пишет Maaleht.

Вода в море начала подниматься в субботу ночью 9 января. О сильном ветре люди были предупреждены, а вот паводка никто предсказать не смог.

Ситуация усугублялась тем, что все произошло очень быстро.

”Соседка утром встала к кровати и — плюх! — ноги в воде. Без лодки ее из дома вызволить не получилось. Так она и сидела на плите и ждала помощи”, — рассказывает бывший старейшина Хяэдемеэсте Урмас Аава.

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Спасибо за ответы и удачи!
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