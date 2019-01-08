АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм

Вода в море начала подниматься в субботу ночью 9 января. О сильном ветре люди были предупреждены, а вот паводка никто предсказать не смог.

Ситуация усугублялась тем, что все произошло очень быстро.

”Соседка утром встала к кровати и — плюх! — ноги в воде. Без лодки ее из дома вызволить не получилось. Так она и сидела на плите и ждала помощи”, — рассказывает бывший старейшина Хяэдемеэсте Урмас Аава.