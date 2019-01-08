АРХИВНЫЕ ФОТО | Кто видел, тот не забудет. 14 лет назад Эстонию накрыл сильнейший шторм

В начале января 2005 года уровень воды в море в Западной Эстонии поднялся на 275 см выше ординара и до неузнаваемости изменил регион. На ликвидацию последствий ушли годы, пишет Maaleht.
Вода в море начала подниматься в субботу ночью 9 января. О сильном ветре люди были предупреждены, а вот паводка никто предсказать не смог.
Ситуация усугублялась тем, что все произошло очень быстро.
”Соседка утром встала к кровати и — плюх! — ноги в воде. Без лодки ее из дома вызволить не получилось. Так она и сидела на плите и ждала помощи”, — рассказывает бывший старейшина Хяэдемеэсте Урмас Аава.