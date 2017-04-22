АРХИВНЫЕ ФОТО и ВИДЕО: Вяйке-Ыйсмяэ как советский город-утопия

Во время строительства Вяйке-Ыйсмяэ был настоящим городом-утопией, призванным отразить идеальный мир. Фантастичность ”города” усиливалась за счет монотонности зданий и типологии спального района, пишет Eesti Päevaleht.

Предназначенный для проживания 36 000 человек район Вяйке-Ыйсмяэ был возведен ударными темпами: строительство началось в 1973 году и завершилось в течение трех-четырех лет. Позже он был расширен в сторону Ярвеотса. Директор Эстонского архитектурного музея Трийн Ояри говорит, что благодаря вынесенным из строительства Мустамяэ урокам при возведении Вяйке-Ыйсмяэ удалось избежать ряда ошибок, в том числе в планировке. ”Вместе с Мустамяэ наш лексикон пополнился таким словом как ”микрорайон”, означавшим квартал свободной планировки, где примерно на 9000 жителей предусматривалась школа, детский сад, магазин и другая необходимая для жизни инфраструктура”, — говорит она.

Illustratsioon: Eesti arhitektuurimuuseumi kogu

”Конечно же, реальная жизнь в созданную на бумаге систему не вписывалась. К примеру, возникли отдельные русские и эстонские школы, приходилось ходить в школу в другой квартал, и люди предпочитали закупаться неподалеку от остановок общественного транспорта или в более крупных центрах”, — говорит Ояри.

Как бы то ни было, Вяйке-Ыйсмяэ назвать микрорайоном нельзя, это был, скорее, ”макрорайон”, компактная часть города в виде круга, не разделенная на районы т.н. одинаковыми составляющими.

Graafika: Toom Tragel

В советское время планировки составлялись четко в соответствии с нормами, поэтому вопрос заключался в том, как и в какой степени авторы проекта Март Порт и Малле Меэлак могут изменить эти нормы, объединив обязательные микрорайноны в один большой круговой город. Позже Порт вспоминал, что в Москве по поводу изменений шли ожесточенные споры, а в 1986 году году район был удостоен премии за лучшую часть города.

Вяйке-Ыйсмяэ был возведен быстро и так же быстро стал самым престижным местом проживания в сравнении с остальными новыми районами. При его строительстве удалось максимально приблизиться к советскому городу-утопии, в котором все было распланировано предельно хорошо и рационально. Белые дома отражались в зеркале пруда, дети играли посреди зеленых насаждений, автомобили не мешали, высокие строения стремились вдаль, а улицы носили красивые цветочные имена.

Foto: Eesti arhitektuurimuuseumi kogu

Дома представляли собой типичные пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажки, но сами квартиры были более вместительными, а кухни и прихожие более просторными.

Планирование столичных спальных районов осуществлялось по очереди. По окончании строительства Вяйке-Ыйсмяэ началась планировка Ласнамяэ (проект 1970-1976 гг., строительство началось в 1977 году). Как известно, строительство Ласнамяэ так и не было завершено, а сам район во время поющей революции стал символом советского режима.