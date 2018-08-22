АРХИВНЫЕ ФОТО И ГРАФИК: Криминальная Эстония 90-х

В то время, когда эстонский народ размахивал флагами и пел свободу, в уголовном мире шла бурная деятельность. Тогда только что созданная полиция даже не могла себе представить, насколько катастрофичной станет ситуация в ближайшие годы. Полицейским, молодым неопытным парням в милицейской форме со срезанными погонами и пуговицами, пришлось встать лицом к лицу с организованной преступностью.

Данные Департамента статистики говорят сами за себя. Если сейчас в Эстонии происходит в среднем около 40 убийств в год, то в 1989 году их было 123, а в 1994 — 426. Эти показатели молниеносно подняли молодую Эстонию в рейтинг самых ”криминально организованных” стран мира.

Graafika: Kaido Kelp

Уголовный мир без лидера существовать не мог, поэтому на эту ”должность” выбрали Николая Таранкова. Таранков родился в Белоруссии и, как утверждалось, даже учился в школе КГБ. Высокий, сильный и властный, он подходил как никто другой.

Количество автомобильных и квартирных краж, грабежей, убийств росло как на дрожжах. ”Когда эстонцы пели на Певческом поле, мы думали только о том, в скольких квартирах сейчас орудуют воры”, — вспоминает первый гендиректор полиции Юри Нурме.