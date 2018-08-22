АРХИВНЫЕ ФОТО И ГРАФИК: Криминальная Эстония 90-х

Уголовники слетались в Эстонию 1990-х как мухи на липкую ленту. Криминальный авторитет Николай Таранков создал общак, который, если оперировать современными понятиями, представлял собой симбиоз Фонда развития предпринимательства и Кассы по безработице для преступников, пишет Eesti Päevaleht.
В то время, когда эстонский народ размахивал флагами и пел свободу, в уголовном мире шла бурная деятельность. Тогда только что созданная полиция даже не могла себе представить, насколько катастрофичной станет ситуация в ближайшие годы. Полицейским, молодым неопытным парням в милицейской форме со срезанными погонами и пуговицами, пришлось встать лицом к лицу с организованной преступностью.
Данные Департамента статистики говорят сами за себя. Если сейчас в Эстонии происходит в среднем около 40 убийств в год, то в 1989 году их было 123, а в 1994 — 426. Эти показатели молниеносно подняли молодую Эстонию в рейтинг самых ”криминально организованных” стран мира.
Уголовный мир без лидера существовать не мог, поэтому на эту ”должность” выбрали Николая Таранкова. Таранков родился в Белоруссии и, как утверждалось, даже учился в школе КГБ. Высокий, сильный и властный, он подходил как никто другой.
Количество автомобильных и квартирных краж, грабежей, убийств росло как на дрожжах. ”Когда эстонцы пели на Певческом поле, мы думали только о том, в скольких квартирах сейчас орудуют воры”, — вспоминает первый гендиректор полиции Юри Нурме.
Появились ОПГ: Пермская, Кемеровская, Соликамская, Краснодарская. Названия имели больше условный характер, нежели указывали на реальное происхождение ее членов. Национальный состав группировок был достаточно пестрым: от русских до корейцев. Этнически выверенными можно было назвать разве что группировку птицефабрики во главе с Калевом Кургом, состоящую преимущественного из эстонцев, и различные группировки выходцев из Кавказа.
Война между группировками за место под солнцем была жесткой. Многие активные деятели сами полегли во время разборок.
Но, как говорит, Нурм, несмотря на все трудности, полиция, справилась. ”Мы справились. Хорошо или плохо — решать другим”.