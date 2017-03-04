АРХИВНОЕ ВИДЕО: Таллинн строится, а старые здания портят всю картину?

В 1960-е строительство района Мустамяэ шло ударными темпами. На фоне появления по всему городу новых домов старые здания, казалось, портили всю картину.

В датированном 1964 годом видео можно увидеть кадры, сделанные в Мустамяэ, на площади Победы (нынешняя Площадь свободы), улице Сакала и Пярнуском шоссе. Видеоряд сопровождается комментариями диктора о том, что нарушающие современную архитектуру старые строения бульдозер мог бы сравнять с землей в считанные мгновения.