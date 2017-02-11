АРХИВНОЕ ВИДЕО: Как в 1963 году заселялся выросший среди сосен район Мустамяэ

Когда Таллинн 50 лет назад столкнулся с нехваткой жилья, для решения кризиса началось строительство жилого района Мустамяэ. На видео, по всей видимсоти, запечатлены здания на Акадеэмиа теэ, находящиеся напртив ТТУ. Узнали?

Новые жильцы получают ключи от первых 80 квартир, построенных в новом районе. Диктор добавляет, что по словам строителей, с нового года будет строиться по пять новых квартир в день — вполне реальный темп, если посмотреть на нынешние размеры Мустамяэ. Смотрите видео! Читайте также: Share 0 LiveJournal