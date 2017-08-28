АРХИВНОЕ ВИДЕО 1985 года: Как в ЭССР боролись с алкоголизмом, или ”Июньский переворот” Горбачева

Идея долголетия и способы достижения этого всегда пленяли людей. В 1985 году эта тема вновь стала актуальной в обществе.

Пожилые руководители долго управляли Советским Союзом, но с приходом к власти Михаила Горбачева подул ветер перемен. Спустя более двух месяцев после вступления в должность в качестве генерального секретаря Горбачев начал антиалкогольную кампанию, предположительно воодушевившись секретарем КПСС Егором Лигачевым.

Дела в государстве, действительно, вышли из под контроля — число употребляющих алкоголь достигло удручающе высокой отметки. Особенно по душе народу пришлось дешевое крепленое вино, которое до сих пор называют бормотухой.

В 1985 году началась очередная кампания, задача которой была преодолеть тягу к пьянству и алкоголизму. В июне того года объявленная кампания получила широкую огласку, а эстонский народ стал ее называть "июньским переворотом". В ее рамках ограничили продажу алкогольных напитков и подняли цены на алкоголь. Немного позже перешли на систему талонов на водку.

Однако скоро настал ответный ход — праздники отмечали морсом, но странным образом люди становились веселее. К тому же на мероприятиях стали учащаться и дольше тянуться туалетные паузы. Тщательный контроль праздников также не увенчался успехом, люди выпивали позже за закрытыми дверьми. Бизнес процветал.

В рамках кампании придумывали различные способы как продать людям трезвость. На видео главный гериатр ЭССР доцент Тартуского университета Артемий Ваппер рассказывает о предпосылках долголетия, в числе которых здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, к примеру, от алкоголя.