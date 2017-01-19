Из обнародованных частей документа следует, что организация стояла за свободу стран Балтии. Ее руководителем был некто Хейно Нурк, который до 1943 года долгое время жил заграницей, а затем вернулся в Эстонию.
По данным ЦРУ, Нурк был 40-45-летним бывшим членом Кайтселийт и ранее занимал должность секретаря Союза участников Освободительной войны под предводительством Артура Сирка. Во время немецкой оккупации он присоединился к созданным в составе вооруженных сил Германии эстонским подразделением. Головная контора организации находилась в Таллинне. Ее члены встречались в банке Шеэли, отеле Imperial, в ”Домберге” (вероятно, Тоомпеа) и катакомбах возле Собора Александра Невского.
Согласно рапорту, члены ”Eesti Vabaduse” получали оружие со складов немецкой армии. Движение насчитывало 4000 участников, из них 1000 в Латвии и 500 в Финляндии. По данным разведки, они занимались как саботажем, так и уничтожением советского военного снаряжения. Так, они неоднократно наносили урон заводу в Кивиыли, а также радиостанции. Считается, что организация причастна к исчезновению находившегося в Таллинне советского генерала Шуева. Особенную активность организация показывала в Палдиски и Тартумаа.
Соответствуют ли данные ЦРУ действительности, неизвестно.