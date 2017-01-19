Недавно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило более чем 12 млн страниц документов периода Холодной войны. Один из документов 1947 года касался подпольного движения ”Eesti Vabaduse” против советской власти.

Из обнародованных частей документа следует, что организация стояла за свободу стран Балтии. Ее руководителем был некто Хейно Нурк, который до 1943 года долгое время жил заграницей, а затем вернулся в Эстонию.

По данным ЦРУ, Нурк был 40-45-летним бывшим членом Кайтселийт и ранее занимал должность секретаря Союза участников Освободительной войны под предводительством Артура Сирка. Во время немецкой оккупации он присоединился к созданным в составе вооруженных сил Германии эстонским подразделением. Головная контора организации находилась в Таллинне. Ее члены встречались в банке Шеэли, отеле Imperial, в ”Домберге” (вероятно, Тоомпеа) и катакомбах возле Собора Александра Невского.

Согласно рапорту, члены ”Eesti Vabaduse” получали оружие со складов немецкой армии. Движение насчитывало 4000 участников, из них 1000 в Латвии и 500 в Финляндии. По данным разведки, они занимались как саботажем, так и уничтожением советского военного снаряжения. Так, они неоднократно наносили урон заводу в Кивиыли, а также радиостанции. Считается, что организация причастна к исчезновению находившегося в Таллинне советского генерала Шуева. Особенную активность организация показывала в Палдиски и Тартумаа.

Соответствуют ли данные ЦРУ действительности, неизвестно.