Архив ЦРУ: партизан в Балтии контролировал КГБ

Аналитики Центрального разведывательного управления США к середине 1950-х годов пришли к выводу, что движение национального сопротивления в странах Балтии находилось под контролем КГБ. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы из архивов ЦРУ, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на Rus.lsm.lv.

Операции западных спецслужб по заброске в Балтию агентов в конце 1940-х и первой половине 1950-х опирались на помощь и поддержку "лесных братьев" на селе и антисоветского подполья в городах, пишет Rus.lsm.lv. Все они окончились сокрушительными провалами, и американская разведка сочла, что в Эстонии, Латвии и Литве "все партизанское движение контролируется КГБ".

Фактически ЦРУ признало, что балтийские операции, которые западные спецслужбы считали своими, в очень большой степени были операциями КГБ. Несколькими годами позже ЦРУ пришло к другому, гораздо более масштабному заключению: что и вооруженное движение сопротивления в Балтии — ”лесные братья” — тоже было операцией КГБ.

Документы, объяснявшие, почему ЦРУ заняло такую позицию, в рассекреченных архивах Rus.Lsm.lv обнаружить не удалось. Однако из публикуемых ниже выдержек из еще одного документа следует, что к середине 60-х такая точка зрения не была ни новой, ни особо неожиданной.

"Информация, доступная в наших архивах, указывает, что советские органы государственной безопасности проникли в партизанское движение [в Балтии] на ранних стадиях формирования этого [движения] во время первой советской оккупации, — гласит один из документов. — [Они] использовали это проникновение для сбора информации о перемещении германских войск во время немецкой оккупации. Вскоре после повторной советской оккупации они восстановили контроль над партизанскими организациями, и отправляли агентов на Запад, используя эти организации в качестве прикрытия".

"К октябрю 1955 года было установлено, что все партизанское движение в Эстонии контролируется КГБ, — говорится в одном из отчетов. — К 1956 году было установлено, что параллельные партизанские движения в Латвии и Литве также контролируются КГБ и что все операции в республиках Балтии находились под вражеским (т.е. советским — Rus.Lsm.lv) контролем, вероятно, с самого их начала".