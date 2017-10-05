Архиепископ обличает пастора, поддержавшую Закон о сожительстве: она ошибается, гомосексуализм — это грех!

Архиепископ Урмас Вийльма встревожен тем, что учитель прихода Эстонской евангелической лютеранской церкви в Ристи Анника Лаатс заявила в передаче ETV "Suud puhtaks" о поддержке ею Закона о сожительстве.

”Церковь продолжает утверждать, что гомосексуальные отношения, как и внебрачные гетеросексуальные связи, противоречат Божьей воле и являются грехом, — подчеркивает Вийльма на своей странице в Facebook. — Церковь настаивает на том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, установленный Богом. Поэтому у человека нет права это менять, даже принимая решение большинством голосов в Рийгикогу”.

По словам Вийльма, высказывая Лаатс не соответствуют взглядам Эстонской евангелической лютеранской церкви. Вийльма выражает сожаление, что ему приходится объяснять, как такое возможно, когда представитель духовенства высказывает мнение, противоречащее учению церкви. Он обращает особое внимание на то, что Анника Лаатс в "Suud puhtaks" подчеркивала то, что является служителем церкви.



Анника Лаатс сказала в передаче "Suud puhtaks", что Бог осуждает только тех, кто считает себя лучше других, а вообще ”он создал каждого по своему образу и подобию”.

”Разные точки зрения в церкви были всегда, в том числе в Эстонской евангелической лютеранской церкви. Тем, кто знает историю церкви, известно, что различные взгляды, в том числе на вопросы этики, были у таких теологов как Уку Масинг, Роберт Каннукене, Эльмар Салумаа. Пока мышление и чтение Библии в церкви не запрещены, нельзя запретить и разные взгляды”, — сказала Анника Лаатс Delfi.

Архиепископ Вийльма сообщил Delfi, что он связался с Анникой Лаатс и попросил ее дать объяснения, почему она открыто поддерживает позицию, противоречащую принципам церкви. Лаатс пообещала дать разъяснения на очередном собрании руководителей Эстонской евангелической лютеранской церкви в начале ноября.

Лаатс является учителем прихода Ристи с 2005 года. Также она работает в Таллиннской детской больнице. В 2016 году Лаатс стала одним из лауреатов премии ”Гражданин года”.

Решением президента ей вручили орден Эстонского красного креста 4-й степени.