Арестованный член правления Eesti Raudtee Сергей Федоренко покинул свой пост

Государственная компания Eesti Raudtee прекратила трудовые отношения с членом правления предприятия Сергеем Федоренко, который в декабре прошлого года был арестован по подозрению во взяточничестве, передает rus.err.ee.

Об этом в пятницу, 5 января, сообщила пресс-служба Eesti Raudtee со ссылкой на решение совета предприятия.

"Для нас это очень прискорбный случай. Конечно, подозреваемому в уголовном преступлении было бы неприемлемо оставаться на посту члена правления Eesti Raudtee. Поэтому мы решили отстранить Сергея Федоренко от занимаемой должности", — пояснил председатель совета компании Прийт Рохумаа.

Сергей Федоренко был задержан по подозрению во взяточничестве 15 декабря. В тот же день были задержаны подозреваемый в даче взяток предприниматель Сергей Балыбин — руководитель железнодорожной компании E.R.S. Ltd. — и двое лиц, подозреваемых в способствовании взяточничеству.