Арбитражный суд: Центристкая партия должна выплатить фирме Петтая 533 000 евро

Согласно решению Арбитражного суда по делу о гарантийных письмах, Центристская партия должна выплатить фирме Пааво Петтая Midfield OÜ 533 000 евро. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В сентябре прошлого года стало известно, что бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал под руководством Эдгара Сависаара подписал гарантийные письма на выполнение финансовых обязательств фирмы Midfield перед третьими лицами.

В субботу Тообал сказал, что не дает комментариев о своей политической карьере, которую он закончил.

По словам действующего генерального секретаря партии Михаила Корба, арбитражный суд лишь частично удовлетворил жалобу, так как вместе с набежавшими пенни, размер иска превышал 800 тысяч евро. По его словам, принятое судом решение весьма досадное, но своих планов, относительно подготовки к местным выборам, партия из-за этого не изменит. ”Несмотря на негативное решение, партия выполнит все финансовые обязательства”, — передает слова Корба пресс-служба партии.

Чтобы покрыть имеющиеся долги, говорит Корб, партия выставила на продажу свое имущество, которое находится в старом городу, по адресу Toom-Rüütli 3/5, более того, уже заключен предварительный договор купли-продажи. ”Продав здание, где расположена штаб-квартира Центристской партии, мы покроем все наши долги — как настоящие, так и возможные и сможем двигаться дальше, став сильнее”.

Корб добавил также, что весьма прискорбно, что бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал под руководством Эдгара Сависаара, подписал гарантийные письма. ”Такие решения наносят вред партии и в выигрышной ситуации оказывается лишь узкий круг людей, которые непосредственно стояли за подписанием этих гарантийных писем. Для кого и почему были принятые эти решения о необходимости составить этот договор, который вредит партии, остается загадкой”, — сказал Корб.

Политик добавил также, что все финансовые дела должны вестись прозрачно и ответственно и о любые решениях или обязательствах должны быть проинформированы все члены партии. Именно такая политика является единственно верной и именно ее придерживается нынешнее руководство Центристской партии. ”Сегодня Центристская партия начала новую веху в своей истории и любые потрясения только сделают нас сильнее. Нас не сломить!” — добавил Корб.