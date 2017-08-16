Аптекарь призывает: сделайте тест! Клещевой боррелиоз — это серьезное заболевание

Наступило время походов по грибы, и люди все больше проводят времени в лесах. Скрывающаяся в природе опасность клещей сохраняется до наступления холодов. Из-за клещей в Эстонии боррелиозом ежегодно болеют почти 2000 человек, значится в пресс-релизе.

Провизор аптеки BENU Pärnu Papiniidu Маргот Лехари рассказывает о серьезности этого заболевания, приводит 10 наиболее распространенных мифов о клещевом боррелиозе и дает совет по поводу теста на боррелиоз.

Какую угрозу человеческому организму несет клещевой боррелиоз?

Клещевой боррелиоз — или же болезнь Лайма — воспалительное заболевание, которое вызывается бактерией Borrelia через укус клеща. ”Первичные симптомы клещевого боррелиоза — это увеличивающееся красная окружность вокруг места укуса, боль в суставах и мышцах, а также жар, но они могут проявиться только у примерно 60% зараженных”, — описывает провизор аптеки Benu Лехари.

По словам провизора, не диагностированный и оставленный без лечения клещевой боррелиоз может вызвать серьезные последствия для нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Клещевым боррелиозом может заразиться каждый — независимо от возраста, пола, образования, места жительства или профессии.

Как болезнь развивается?

На ранней стадии заболевания возникают антитела IgM (также и в случае повторной инфекции). Позже появляются и антитела IgG — их присутствие в организме указывает на острую или же на перенесенную инфекцию (см. график).

Когда делать тест на клещевой боррелиоз, и что при этом иметь ввиду?

• Обязательно сделайте тест, если на коже был клещ или же у вас появился хотя бы один из симптомов боррелиоза: сыпь на коже, усталость, мышечные боли, легкий жар, головная боль, тошнота, потеря веса, боли в руках, ногах, затылке или в спине, паралич лицевого нерва.

• Симптомы могут проявиться уже на второй день после нахождения клеща или же позднее — до 2-3 недель (почти в 50% случаев симптомы не проявляются).

• Тесты на боррелиоз, которые можно найти в аптеках BENU, выявляют иммуноглобулин IgM (антитела, которые борются с бактерией borrelia) в крови начиная со 2-3 недели после заражения (от предполагаемого укуса клеща). http://www.benu.ee​

• Проверять свою кровь тестом стоит каждые 4 недели в период с июня по ноябрь.

Какие наиболее распространенные мифы и вопросы в отношении клещевого боррелиоза?

1. Клещевой боррелиоз — это серьезное заболевание?!

Боррелиоз может проявляться по-разному. Для некоторых людей он протекает легко и хорошо поддается лечению. Но есть и те зараженные, которые страдают от последствий болезни годами или же получают инвалидность. Чем ранее диагностирован боррелиоз, тем быстрее можно начать лечение и тем меньше риск возникновения осложнений. В любом случае, лечение боррелиоза антибиотиками длится 2-4 недели.

2. Боррелиозом не заразиться, если клещ не укусил!

Это неправда! Возможно, что клещ просто ”прогулялся” по коже и оставил на ней бактерии боррелиоза, которые забираются под кожу. Если у вас появились симптомы, напоминающие боррелиоз и это не от гриппа, то для успокоения себя стоит сделать в аптеке тест на боррелиоз.

3. Осенью боррелиозом не заразишься, потому что клещи опасны только в мае-июне!

Клещевая опасность сохраняется до наступления холодов. Столько же остается в силе и риск заражения клещевым боррелиозом. Клещи активны, если температура воздуха превысила +5 градусов.

4. Почему я должен делать тест на боррелиоз, если у меня сделан укол от клещей?

Вы можете быть вакцинированы от клещевого энцефалита (еще одна болезнь, переносимая клещами), но от боррелиоза невозможно вакцинироваться! Укол от энцефалита не дает защиты от боррелиоза!

5. Только недавно нашел у себя клеща, но нет никаких симптомов (классической красной окружности вокруг места укуса и пр.). Зачем тогда делать тест?

Примерно в 50% случаев не проявляются классические первичные симптомы заболевания (красная окружность, признаки заболевания гриппом и пр.) Поэтому болезнь может довольно серьезно внедриться в организм и нанести ущерб здоровью (нервной системе, сосудам, могут возникнуть проблемы с памятью и пр.) По данным портала Arst.ee боррелиоз или же болезнь Лайма может быть выявлена даже спустя год после укуса клеща. Поэтому если вы нашли у себя на коже клеща, то примерно спустя три недели сделайте тест.

6. Я живу в городе — здесь же нет клещей?

Клещей можно встретить и в городе: в домашних садах, парках, во время пробежки или же на соседской собаке. Клещ не живет только в лесу, кустарнике или же на сенокосе! Клещ может найти вас, когда вы лежите на пляже, а также там, где есть мыши, ежи, лисы и пр. www.benu.ee

7. Я всегда использую защитные средства от клещей. Как же я получил укус?

Защитные средства от клещей действуют только около двух часов, поэтому клещ вполне может оказаться на вашей коже.

8. Тест на боррелиоз можно ведь сделать только у врача!

Поскольку клещевой боррелиоз распространен по всей Европе, то ученые разработали простой и удобный тест на боррелиоз, который можно сделать и в аптеке.

9. Врачи принимают всерьез тесты на боррелиоз, сделанные в аптеке?

Аптечные тесты на боррелиоз используют метод обнаружения антител IgM, которые противостоят различным видам бактерии Borrelia. Это тест замеряет только т.с. свежие антитела, которые возникают после заражения (2-3 недели). Таким образом, тестом нельзя себя ”передиагностировать” и беспричинно вызвать панику.

10. Перенесенный боррелиоз дает иммунитет?

Не дает! Боррелиозом можно заразиться повторно — хоть каждый год. Поэтому делай тесты в аптеке регулярно.