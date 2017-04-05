Аптекарь: начался сезон аллергий — как отличить их от простуды

В последние недели в аптеки обращается много людей, жалующихся на насморк, которые хотели бы купить лекарство от насморка, однако зачастую мы имеем дело вовсе не с вирусным насморком, а с аллергией, говорит провизор аптеки Apotheka Кристийна Сепп.

"Поскольку подавляющее большинство людей никогда не проходили ни одного теста на аллергию, то они могут не принять во внимание, что возникающий весной насморк может оказаться проявлением не вирусного заболевания, а аллергии", — говорит Сепп.

"Поэтому нам часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда люди злоупотребляют конгестантами (спреями, снижающими отек слизистой носа), которые на сомом деле длительно применять нельзя, поскольку такое использование, в свою очередь, вызывает отек, повреждение слизистой и насморк, уже обусловленный приемом самого лекарства. Сейчас симптомы аллергии вызывает, главным образом, пыльца ольхи, но вскоре к ней присоединятся пыльца орешника и березы. Раздражающее действие на органы дыхания также оказывает летающая в воздухе уличная пыль. Если обычный насморк длится 7-10 дней, начинается с зуда в носу, и изначально водянистое отделяемое позднее становится более густым, то при аллергическом насморке, как правило, воспалены и слизистая носа, и околоносовые пазухи. Частыми симптомами аллергии являются чихание, водянистый насморк, а также зуд и покраснение глаз. Могут появиться ощущение царапающего зуда в горле, кашель, затрудненное дыхание и зуд в ушах", — говорит провизор.

По словам Сепп, при аллергическом насморке нужно регулярно промывать нос от пыли и аллергенов морской водой, солевым или физиологическим раствором. Если это не помогает, то нужно принимать антигистаминные препараты по одной таблетке в день. В случае слезотечения и зуда в глазах помогают успокаивающие, очищающие и увлажняющие глазные капли, облегчить симптомы также помогает ношение очков вне помещений и регулярный отдых для глаз. При появлении жалоб разумно при первой возможности обратиться в аптеку и посоветоваться с аптекарем о том, как можно облегчить симптомы аллергии. В случае более серьезных жалоб лучше проконсультироваться с семейным врачом", — добавляет Сепп.

Если аллерген известен, то его следует по возможности избегать. Симптомы аллергии к цветочной пыльце усиливаются в середине дня при ветреной и солнечной погоде, поэтому в сухую погоду пребывание вне помещения рекомендуется только по утрам и вечерам. После дождя количество цветочной пыльцы в воздухе также существенно снижается. Отслеживать концентрацию цветочной пыльцы в воздухе можно на домашней странице Eesti Allergialiit (Эстонского общества аллергологов).