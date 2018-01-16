Аптека: сообщения о нехватке вакцины от гриппа преждевременны

Активно распространяются свежие сообщения о сезоне заболевания гриппом — в том числе и о том, что в том или ином месте вакцина от гриппа уже пропала из продажи. Но данные инфосистемы о складских запасах показывают, что все желающие в Эстонии не останутся без вакцинирования.

Департамент здравоохранения, который до недавних пор сообщал о немногочисленных случаях заболевания, на минувшей неделе насчитал уже около 50 заболевших гриппом — т.е. если снег и задерживается, то сезон гриппа нас точно не минует. Согласно оценочным данным Департамента здравоохранения Эстонии в сезоне 2016/2017 было до 50 000 случаев заболевания гриппом, а по показателям амбулаторного лечения минувший сезон был одним из мягких.

По данным статистики, в сравнении с общими данными Европейского Союза по доле вакцинированных против гриппа жителей наша республика занимает последнее место, а процент смертей, вызванных осложнениями от гриппа, в Эстонии самый высокий по ЕС.

”Вакцина не исключает на 100% вероятность заболевания гриппом, но это эффективное средство для профилактики тяжелых осложнений, лечение которых проходит в больнице”, — сказала провизор аптеки BENU Маргот Лехари. В Эстонии вакцинируется только 1% жителей, а в момент вспышки заболевания этот процент вырастает до 2.

Вирус гриппа распространяется каждую зиму и период различных гриппозных заболеваний может продлиться до конца марта. В холодное время года люди больше подвержены вирусным заболеваниям, потому что проводят много времени в помещениях, где для вирусов, увы, благоприятная среда. В сравнении с простудами, грипп является серьезным заболеванием и, оставляя его не вылеченным, можно спровоцировать очень тяжелые осложнения.

Будучи сильным заразным заболеванием, грипп часто захватывает целые семьи. В случае заболевания одного члена семьи стоит сразу же начинать лечение от гриппа и в отношении остальных. Специальное лечение от гриппа эффективно только в случае, если оно начинается в течение 48 часов после заболевания. ”Вакцинирование — это всегда главное средство профилактики”, — добавляет Лехари, по словам которой у всех желающих еще есть возможность вакцинировать себя от опасного вирусного заболевания.

Динамика заболевания из года в год довольна схожа. Число заболевших зависит от многих обстоятельств — как от инфекционного потенциала вируса, так и от невосприимчивости к болезни по причине вакцинирования или уже перенесенного заболевания.

Грипп подразделяется на два типа — А и Б — каждый из которых также имеет две основы, но у них похожие симптомы. На сегодня лабораторно подтверждены вирусы как А, так и Б-типа. ”Вирусы обоих типов распространяются воздушно-капельным путем — т.е. если кто-то рядом чихает или кашляет, то очень просто подхватить вирус. Также стоит помнить о том, что вирус может быть в теле уже за пару дней до первых симптомов заболевания”, — рассказывает провизор аптеки BENU Маргот Лехари. Поэтому в период вируса стоит быть особенно осторожными в отношении мест большого скопления людей, потому что опасность заражения довольно высока даже без явных признаков болезни.

По словам провизора Лехари, грипп проявляется в большом жаре и особенно сильной вялости. ”Грипп начинается неожиданно. Головная боль, высокая температура и часто также сухой кашель. Также характерны боли в мышцах и суставах. У детей может появиться насморк”, — описывает провизор. ”Грипп наиболее опасен пожилым людям — в возрасте 65 лет и выше, а наиболее часто болеют маленькие дети. Также заболеванию особенно подвержены люди со слабым иммунитетом и те, у кого хронические заболевания легких, сердца, почек или нарушение обмена веществ”.