Апрельские ремонтные работы: перекрывается тротуар на Гонсиори и часть улицы Тюрнпу

Вследствие реконструкции улицы Гонсиори с 1 апреля до 2 мая перекрывается для движения пешеходов тротуар перед домами 27 и 29 по этой улице. С понедельника, 2 апреля, начнется ремонт улицы Тюрнпу на всем ее протяжении, из-за чего дополнительно будет закрыто для движения транспорта направление в сторону Ласнамяэ.

Желающие проехать на улицу Тюрнпу с улицы Одра будут направляться в объезд по Тартускому шоссе, улицам Лубья и Вильмса или по Тартускому шоссе, улицам Лубья и Лаагна. Всех участников движения, включая пешеходов, просят строго руководствоваться временными дорожными знаками и учитывать, что нормальный ритм движения ремонтом будет нарушен, а потому на дорогу может уйти больше времени, сообщает Раэпресс.

Необходимость перекрыть тротуар на одной стороне Гонсиори вызвана работами по прокладке магистрали центрального отопления. Пешеходам придется переходить на другую сторону улицы. Их просят быть внимательными в зоне работ.