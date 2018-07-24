Анвельт: в интернет-комментариях можно найти отголоски российской пропаганды

Министр внутренних дел Андрес Анвельт считает, что, несмотря на актуальность темы российской пропаганды, общество излишне драматизирует ситуацию.

”Вчера я прочитал эту статью, где говорится о том, что деятельность России по пропаганде всеобъемлюща и обширна. Конечно, у нас есть люди, которые могут заниматься пропагандой. Но я бы не стал говорить об этом в столь драматичном ключе, поскольку об этом говорится на протяжении многих лет. Безусловно, департамент внешней разведки сделал свои выводы и Микк Марран знает, что говорит”.

Говоря о способах борьбы с агентами влияния, Анвельт отмечает, что как министр внутренних дел он знает больше, чем может сказать, но, безусловно, здесь имеются свои приемы: ”Технически существует два способа борьбы. Во-первых, публично привлечь внимание и повлиять на тех людей, которые, может, и не понимают, что их используют. […] Во-вторых, более персонализированный подход. Министерство внутренних осуществляет надзор за ведомствами, которые занимаются агентами влияния. Мы получаем обзоры, обсуждаем в комиссиях, но есть информация, которая не подлежит разглашению. Поэтому у нас и существуют ежегодники и другие предназначенные для общественности документы”.