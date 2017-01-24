”В нынешней правительственной коалиции мы договорились о существенных изменениях, подготовкой которых я как министр внутренних дел как раз сейчас и занимаюсь. Еще ранее по инициативе социал-демократов было прекращено воспроизводство безгражданства путем предоставления детям серопаспортников автоматом гражданства Эстонии. В результате этого изменения в прошлом году Эстония получила около 1000 новых граждан”, — сказал Анвельт.

”Сейчас мы предоставляем возможность получить всем детям, родители которых проживали тут в 1991 году, получить гражданство без дополнительных экзаменов, даже в том случае, если их родители являются гражданами другого государства. Тем самым мы четко даем понять, что все родившиеся и выросшие в Эстонии дети — это наши дети, полноправные члены эстонского общества”.

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”Кроме того, мы разрабатываем новую систему договоров о гражданстве, которая облегчит получение гражданства Эстонии и для совершеннолетних жителей страны, которые еще не в недостаточной мере овладели эстонским языком. Это — важные шаги”, — подчеркнул министр.

”Как сказал Юри Ратас в своем интервью ”Радио Свобода”, нулевое гражданство для Центристской партии является основной темой на предстоящих выборах. Но ведь любая партия в любое время может говорить о том, с какими обещаниями они пойдут просить у избирателей мандат”.

”Социал-демократы озвучат тезисы, с которыми пойдут на выборы в Рийгикогу, осенью этого года после выборов в органы местного самоуправления. Столкновение разных людей и национальностей в вопросах гражданства, несомненно, не может стать целью нашей программы. Поэтому я считаю, что и сегодня нет особого смысла подогревать эмоции людей в вопросах, которые в этом правительстве обсуждаться не будут. Споры о нулевом варианте гражданства относятся именно к таким темам”, — подытожил он.

rus.delfi.ee
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