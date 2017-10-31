31.10.2017, 14:30

Анвельт об инциденте на площади Вабадузе: это единичный случай, не связанный с радикализмом

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rus.delfi.ee
EST
Andres Anvelt
Andres AnveltFoto: Ilmar Saabas

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил полиции признательность за быстрое реагирование в ходе сегодняшнего инцидента на площади Вабадузе, где мужчина размахивал ножом.

”Полицейские действовали очень оперативно и быстро устранили опасность. Уже сейчас можно утверждать, что речь идет о единичном случае и связи с радикализмом исключены. Точные обстоятельства и причины случившегося выяснит следствие, после чего детали будут обнародованы”, — сказал он.

”Случившееся в очередной раз доказало, что эстонская полиция для защиты нашей с вами безопасности действует решительно и быстро. Люди могут спокойно продолжать заниматься своими повседневными делами. Никакой опасности публичному пространству не угрожает”, — заверил Анвельт.

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