Анвельт об инциденте на площади Вабадузе: это единичный случай, не связанный с радикализмом

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт выразил полиции признательность за быстрое реагирование в ходе сегодняшнего инцидента на площади Вабадузе, где мужчина размахивал ножом.

”Полицейские действовали очень оперативно и быстро устранили опасность. Уже сейчас можно утверждать, что речь идет о единичном случае и связи с радикализмом исключены. Точные обстоятельства и причины случившегося выяснит следствие, после чего детали будут обнародованы”, — сказал он.

”Случившееся в очередной раз доказало, что эстонская полиция для защиты нашей с вами безопасности действует решительно и быстро. Люди могут спокойно продолжать заниматься своими повседневными делами. Никакой опасности публичному пространству не угрожает”, — заверил Анвельт.