26.07.2018, 16:02

Анвельт о министре, который займет кресло Пало: он должен быть гражданином Эстонии и вменяемым

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rus.delfi.ee
EST 2
Vabariigi valitsuse Pressikonverents 24.11.2016
Foto: Karli Saul

На сегодняшней пресс-конференции Юри Ратас и Андрес Анвельт дали понять, что у Евгения Осиновского в вопросе поиска замены Урве Пало развязаны руки.

"Сейчас проводятся консультации. Задача Осиновского — представить кандидатуру правлению. Знаю, что первая возможность предоставится в понедельник (когда состоится собрание правления партии — прим.ред.) ”, — сказал Анвельт.

Отвечая на вопрос, должен ли кандидат иметь опыт участия в выборах, как Ратас, так и Анвельт дали понять, что это необязательно. ”Я уверен, что соцдемы и Евгений предложат человека, который ответственно отнесется к этой работе”, — сказал Ратас.

”Такого требования в законе нет. Это выбор председателя партии”, — сказал в свою очередь Анвельт и добавил, что по закону министр должен быть совершеннолетним и иметь эстонское гражданство. Также он отметил, что не существует и требований к образованию, но ”все-таки хорошо, если оно будет” и что кандидат должен быть ”вменяемым”.

На вопрос о частой смене министров в нынешнем правительстве Ратас ответил: ”Меня бы беспокоило, если бы я видел, что в правительстве нет желания сотрудничать, нет желания принимать решения. Нет доверительной связи. Я же вижу, что желание сотрудничать есть и желание принимать решения тоже есть”.

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