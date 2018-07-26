26.07.2018, 16:02

Анвельт о министре, который займет кресло Пало: он должен быть гражданином Эстонии и вменяемым

 (24)
rus.delfi.ee
EST
Vabariigi valitsuse Pressikonverents 24.11.2016
Foto: Karli Saul

На сегодняшней пресс-конференции Юри Ратас и Андрес Анвельт дали понять, что у Евгения Осиновского в вопросе поиска замены Урве Пало развязаны руки.

"Сейчас проводятся консультации. Задача Осиновского — представить кандидатуру правлению. Знаю, что первая возможность предоставится в понедельник (когда состоится собрание правления партии — прим.ред.) ”, — сказал Анвельт.

Отвечая на вопрос, должен ли кандидат иметь опыт участия в выборах, как Ратас, так и Анвельт дали понять, что это необязательно. ”Я уверен, что соцдемы и Евгений предложат человека, который ответственно отнесется к этой работе”, — сказал Ратас.

”Такого требования в законе нет. Это выбор председателя партии”, — сказал в свою очередь Анвельт и добавил, что по закону министр должен быть совершеннолетним и иметь эстонское гражданство. Также он отметил, что не существует и требований к образованию, но ”все-таки хорошо, если оно будет” и что кандидат должен быть ”вменяемым”.

На вопрос о частой смене министров в нынешнем правительстве Ратас ответил: ”Меня бы беспокоило, если бы я видел, что в правительстве нет желания сотрудничать, нет желания принимать решения. Нет доверительной связи. Я же вижу, что желание сотрудничать есть и желание принимать решения тоже есть”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФСБ провела обыски у самопровозглашенного президента СССР

26.07.2018
Сотрудники российской военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК) в квартире самопровозглашенного президента СССР 56-летнего Сергея Тараскина и его соратника — 52-летнего Александра Соловьева, сообщил РБК источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник в полиции Зеленограда.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police MIRAGE PL.14745JPBB/02P
109,- €
92,65 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €

"Требование конфиденциальности": зарплату Бородича на посту главы TLT по-прежнему держат в секрете

26.07.2018
В начале этой недели Дениса Бородича утвердили новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), но, ссылаясь на требование конфиденциальности, его зарплату не раскрывает ни председатель совета, ни сам председатель правления.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают

26.07.2018
Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище

26.07.2018
В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.
Подробнее

Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги? Только если государство выделит средства на ремонт

26.07.2018
Мэрия Таллинна готова согласиться с предложением Земельного департамент взять на муниципальный баланс нереформированный участок земли в районе Маарьямяги, где расположен мемориальный комплекс советского времени, если на ремонт и обслуживание мемориала будут выделены дополнительные средства из госбюджета.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ