Анвельт: кризис в правительстве начался уже некоторое время назад! Правительством теперь руководит EKRE

Анвельт добавил, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер ошибается, если считает, что социал-демократы страдают тем же комплексом, что и урмас Рейнсалу.

"Правитльством, в сущности, руководят извне, а время ультиматумов в правительстве наступило не при становлении Рейнсалу министром, а когда Сеэдер начал руководить правительством извне", — написал Анвельт в Facebook.

"События же последних дней вывели руководство правительством на новый метауровень: теперь им руководят не только находящиеся вне правительства члены коалиции, а вообще EKRE, с которыми, как мне кажется, Isamaa совсем скоро начнет объединятся. Иначе зачем они воплощают их идеи, даже противореча нынешнему коалиционному соглашению?" — высказался соцдем.

Напомним, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН из-за активного противостояния противников этого и трений в политической среде привел к тому, что на грани развала оказалось правительственная коалиция.