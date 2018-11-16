16.11.2018, 16:47

Анвельт: кризис в правительстве начался уже некоторое время назад! Правительством теперь руководит EKRE

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rus.delfi.ee
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Andres Anvelt
Andres AnveltFoto: Ilmar Saabas

"Разразившийся кризис в правительстве на самом деле начался не сегодня, а уже некоторое время назад, когда стало ясно, что происходящим в кабинете правительства все больше руководит Isamaa", — заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия).

Анвельт добавил, что председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер ошибается, если считает, что социал-демократы страдают тем же комплексом, что и урмас Рейнсалу.

"Правитльством, в сущности, руководят извне, а время ультиматумов в правительстве наступило не при становлении Рейнсалу министром, а когда Сеэдер начал руководить правительством извне", — написал Анвельт в Facebook.

"События же последних дней вывели руководство правительством на новый метауровень: теперь им руководят не только находящиеся вне правительства члены коалиции, а вообще EKRE, с которыми, как мне кажется, Isamaa совсем скоро начнет объединятся. Иначе зачем они воплощают их идеи, даже противореча нынешнему коалиционному соглашению?" — высказался соцдем.

Напомним, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН из-за активного противостояния противников этого и трений в политической среде привел к тому, что на грани развала оказалось правительственная коалиция.

В четверг кабинет министров не пришел к согласию по вопросу подписания соглашения о миграции из-за противостояния министра юстиции от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу. Теперь соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Рейнсалу. Сам Рейнсалу отказался уходить в отставку.

В 17:00 правительство во главе с премьер-министром Юри Ратасом соберется для обсуждения кризиса.

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