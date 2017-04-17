Ану Саагим покинула пост главреда Elu 24

Ану Саагим сообщила, что покидает доджность главреда Elu 24 — развлекательного портала издания Postimees. По ее словам, она давно об этом задумалась.
"Я была не особо счастлива", — сказала Саагим Delfi и добавила, что в последнее время в Postimees произошло много изменений, которые были ей не по вкусу.
55-летняя Саагим занимала пост главреда Elu 24 на протяжении десяти лет, а до этого руководила журналом Just!.
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