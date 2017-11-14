Антс Лаанеотс: Сокращение оборонного бюджета на 10 млн евро опасно для Эстонии

Партия реформ в Рийгикогу представила премьер-министру Ратасу запрос об инвестициях в оборону на будущий год. По словам Антса Лаанеотса, депутатa фракции Партии Реформ, ему непонятно, почему правительство сокращает обороноспособность Эстонии в условиях ухудшения обстановки v безопасности и при улучшении экономики, сообщает пресс-служба Партии реформ.

”Решение правительства сократить бюджет обороны на десять миллионов евро опасно для безопасности Эстонии, особенно в ситуации, когда положение в области безопасности в Балтийском регионе резко ухудшилась. Россия изменила границы в Восточной Европе, а также продолжает войну в Украине. Наш великий восточный сосед создал новую 1-ю танковую армию в Западном военном округе, прилегающем к Эстонии, который провел в сентябре этого года стратегически крупное учение ”Запад-2017”, направленное против Балтийских стран”, — пояснил Лаанеотс свою озабоченность по поводу решения правительства.

Он обращает внимание на то, что Министерство обороны не объяснило, почему на оборону пойдет меньший процент бюджета, несмотря на улучшение бюджетных возможностей.

Лаанеотс обратил внимание на то, что пресс-сообщение о запланированном объёме расходов на оборону на следующий год было изменено задним числом на сайте Министерства обороны, и данный факт создает сомнения, по его мнению.

”Старая поговорка гласит, что, кто не кормит свою армию, скоро будет кормить чужого”, — отмечает Лаанеотс.