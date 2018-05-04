Анто Лийват: мэр Таллинна спрятал голову в песок и игнорирует коррупцию в городе

Вчера оппозиционные фракции в Таллиннском горсобрании передали на заседании горсобрания заявление о недоверии мэру столицы Таави Аасу. ”К сожалению, он не оставил нам другого выбора: глава города спрятал голову в песок и продолжает игнорировать проблемы коррупции. Такая позиция означает, что мэр либо не хочет, либо не умеет управлять городом”, — сказал депутат от фракции социал-демократов Анто Лийват.

По словам Анто Лийвата, корни коррупции в Таллинне восходят к системе городского управления, которая действует по принципу ”сам раздаю задания — сам и контролирую”.

”Иными словами, те люди, которые дают указания и те, кто исполняют и контролируют их исполнение, никак не могут подчиняться одной партии. Ситуация, при которой мэр или вице-мэр возглавляют совет городского предприятия и назначают в правление своих же однопартийцев, является благоприятной средой для процветания коррупции.Так быть не должно: в совет предприятий люди должны назначаться не по партийной принадлежности, а по профессиональным качествам”, — сказал Лийват.

По мнению Лийвата, решение Таави Ааса покинуть пост председателя совета фирмы Tallinna Linnatranspordi AS понятно и правильно, но ситуацию в корне не меняет.