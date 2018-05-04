04.05.2018, 13:17

Анто Лийват: мэр Таллинна спрятал голову в песок и игнорирует коррупцию в городе

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rus.delfi.ee
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Anto Liivat
Anto LiivatFoto: pressifoto, SDE

Вчера оппозиционные фракции в Таллиннском горсобрании передали на заседании горсобрания заявление о недоверии мэру столицы Таави Аасу. ”К сожалению, он не оставил нам другого выбора: глава города спрятал голову в песок и продолжает игнорировать проблемы коррупции. Такая позиция означает, что мэр либо не хочет, либо не умеет управлять городом”, — сказал депутат от фракции социал-демократов Анто Лийват.

По словам Анто Лийвата, корни коррупции в Таллинне восходят к системе городского управления, которая действует по принципу ”сам раздаю задания — сам и контролирую”.

”Иными словами, те люди, которые дают указания и те, кто исполняют и контролируют их исполнение, никак не могут подчиняться одной партии. Ситуация, при которой мэр или вице-мэр возглавляют совет городского предприятия и назначают в правление своих же однопартийцев, является благоприятной средой для процветания коррупции.Так быть не должно: в совет предприятий люди должны назначаться не по партийной принадлежности, а по профессиональным качествам”, — сказал Лийват.

По мнению Лийвата, решение Таави Ааса покинуть пост председателя совета фирмы Tallinna Linnatranspordi AS понятно и правильно, но ситуацию в корне не меняет.

”Никаких реальных шагов для того, чтобы система городского управления стала открытой и прозрачной, предпринято не было. Наш вотум недоверия мэру — это сигнал всем градоначальникам о том, что за свои слова и поступки нужно отвечать”, — прокомментировал Анто Лийват. ”Чем чреваты взятки в городских системах? Во-первых, страдает качество услуг для горожан. Во-вторых, это подрыв доверия предпринимателей к городу”.

Лийват добавил, что Таави Аас, если бы хотел что-то изменить, мог хотя бы воспользоваться своим авторитетом и призвать подчиненных серьезнее относиться к имиджу города и быть внимательнее по отношению к коррупционным рискам.

”Мэр Таави Аас мог бы как минимум призвать всех 13000 подчиняющихся ему чиновников сообщать о замеченных попытках или намерениях совершить коррупционные деяния председателю ревизионной комиссии Хельве Сяргава”, — предложил Лийват. ”Этот шаг стал бы показательным — начальник дал бы понять своим подчиненным, что его не устраивает происходящее”.

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Голосование по вотуму недоверия мэра Таллинна Таави Аасу состоится на следующей неделе во вторник.

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