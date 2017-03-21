Анто Лийват: лишь горсобрание и внимание общественности уберегут Горхолл от махинаций

Сегодня депутаты Таллиннского горсобрания от фракции социал-демократов встретились с представителями Союза архитекторов и Tallinna Linnahalli AS.

По словам социал-демократов, Горхолл, который является очень важным символическим и туристическим объектом, сейчас переживает новую веху своей истории благодаря сотрудничеству государства и города.

”Мы хотим, чтобы все, что связано с горхоллом, было чистым и прозрачным. Лишь горсобрание и внимание общественности уберегут горхолл от махинаций”, — сказал Лийват.

”Если утверждение Таави Ааса о том, что Меэлис Пай заключил сам с собой договор на должность художественного руководителя горхолла, правда, то мы имеем дело с нарушением процессуальных нарушений с точки зрения Закона о борьбе с коррупцией”, — сказал Лийват.

”Чиновникам нельзя принимать решения в отношении себя же, а ведомства, в которых они работают, должны за этим сделать. Поэтому Таави Аас, чтобы развеять все сомнения, должен незамедлительно обратиться в полицию”, — добавил Лийват.