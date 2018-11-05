05.11.2018, 15:08

АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas kohtus Donald Tuski, Jean-Claude Junckeri ja Andrus Ansipiga
Jüri Ratas kohtus Donald Tuski, Jean-Claude Junckeri ja Andrus AnsipigaFoto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы.

Центристская партия не исключает, что ради того, чтобы предвыборная кампания Партии реформ заиграла в новом свете, реформисты представят Ансипа в качестве кандидата на пост премьер-министра. В этом случае Юри Ратас готов поучаствовать с ним в совместных дебатах.

По оценке Юри Ратаса, все последние высказывания Андруса Ансипа связаны ни с чем иным, как с предстоящими выборами в Рийгикогу. В то же время Ратас считает, что некоторые мысли Андруса Ансипа заслуживают обсуждения. ”Я готов дебатировать с Андрусом Ансипом на тему экономического неравенства, консервативного подхода к государственным финансам, а также обсудить социальную политику и политику в сфере образования и, разумеется, вопросы, касающиеся Европейского Союза и безопасности. Также мы могли бы обменяться идеями на счет развития Эстонии, внутренней безопасности, сильной региональной политики от Хяэдеметса и Кярдла до Выру и Нарвы”, — сказал Юри Ратас.

По оценке Юри Ратаса, высказывания Андруса Ансипа за последние дни и недели не оставляют сомнений в том, что Ансип скучает по должности премьер-министра. ”Единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми и прямо скажи, что хочешь вновь возглавить Партию реформ и стать их кандидатом на пост премьер-министра”, — добавил Юри Ратас.

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