АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

Центристская партия не исключает, что ради того, чтобы предвыборная кампания Партии реформ заиграла в новом свете, реформисты представят Ансипа в качестве кандидата на пост премьер-министра. В этом случае Юри Ратас готов поучаствовать с ним в совместных дебатах.

По оценке Юри Ратаса, все последние высказывания Андруса Ансипа связаны ни с чем иным, как с предстоящими выборами в Рийгикогу. В то же время Ратас считает, что некоторые мысли Андруса Ансипа заслуживают обсуждения. ”Я готов дебатировать с Андрусом Ансипом на тему экономического неравенства, консервативного подхода к государственным финансам, а также обсудить социальную политику и политику в сфере образования и, разумеется, вопросы, касающиеся Европейского Союза и безопасности. Также мы могли бы обменяться идеями на счет развития Эстонии, внутренней безопасности, сильной региональной политики от Хяэдеметса и Кярдла до Выру и Нарвы”, — сказал Юри Ратас.