Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой

Оглядываясь назад на события десятилетней давности, когда возглавляемое Андрусом Ансипом правительством приняло решение перенести "Бронзового солдата" из центра Таллинна на военное кладбище на фоне массовых беспорядков, бывший премьер-министр считает, что проявленная тогда твердость и решительность помогли осознать, что Эстония действительно стала независимым государством.

Ансип видит связь между событиями в Эстонии в 2007 году и начавшимся в 2014 году украинском конфликте, передает rus.err.ee.

"Да, схемы были очень схожие. Как известно, напряженность вокруг этого "Бронзового солдата" нагнеталась годами, она только росла. Наши эстонские спецслужбы говорили, что если "Бронзового солдата" сразу не перенести, то самое позднее через три года это придется сделать в любом случае, а обществу придется заплатить за это намного большую цену. Мы решили устранить эту проблему до того, как нам будет это не по силам", — сказал Ансип.

Ансип сообщил, что принципиальное решение перенести памятник он лично принял уже в мае 2006 года, после чего началась активная подготовка.

"Мы не собирались вывозить этого "Бронзового солдата" под покровом ночи, но в принципе были готовы и к такому сценарию. Вернее, должны были быть лучше к нему готовы. Между собой мы даже обсуждали возможность за одну ночь вывезти "Бронзового солдата" на военное кладбище. Технически это совершенно возможно, но до конца мы еще не были к этому готовы", — добавил Ансип.