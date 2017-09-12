Ансип: сейчас — хорошие времена. А правительство вместо накопления финансов разбазаривает резерв

Бывший премьер-министр Эстонии и нынешний еврокомиссар по цифровой экономике Андрус Ансип критикует правительство: вместо того, чтобы в благоприятные времена накапливать финансы, оно разбазаривает резерв. По его мнению, при составлении следующего бюджета ЕС цифровой экономике следует уделить больше внимания, пишет Eesti Päevaleht.

Во вторник президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступит с важной речью о ситуации в ЕС, в которой затронет также и темы свободной передачи данных и кибербезопасность.

Вы говорили, что экономика ЕС и люди теряют из-за киберпреступности 265 миллиардов евро в год. Снизится ли эта сумма?

Хочется надеяться. Однако мы не может точно подсчитать убытки, которые придется покрыть людям из-за киберпреступности, но это — самая распространенная оценка. С учетом того, что атакованные предприятия особо не спешат говорить о вреде, что был им нанесен, так как это связано с ущербом имиджу, все относительно; но 265 миллиардов евро — это с учетом ущерба, о котором не отрапортовали.

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Второй пакет, который вы представляете, посвящен свободной передаче данных. Коротко и ясно: что это значит для эстоноземельца, для эстонского предпринимателя, для ведомства?

Свободная передача персональных данных предписана общим постановлением о защите данных, и с этим особых проблем нет. А есть они относительно передачи данных между предприятиями, данных, передаваемых с устройства на устройство; и эти тренды относительно печальны во всем мире. Например, в 21 одной стране ЕС — 56 сводов правил, посвященных принудительной локализации данных. Разумеется, эстонскому предпринимателю — много чего терять, если это станет общим трендом.

В случае, если государства пойдут по пути принудительной локализации данных, то деятельность производителей, направленная на развитие своего софта и сбора информации, станет относительно бессмысленной, если они должны будут ограничиться лишь одной страной, где они эту информацию и обрабатывают. Или же в ЕС они должны руководствоваться 28 различными сводами правил и основывать повсюду свои центры данных и их анализа. О больших объемах данных тогда говорить не приходится. Если мы пойдем по пути расфрагментации европейского рынка, потеряем конкурентные преимущества перед крупными рынками.

В Эстонии разработчики софта, предлагающие подобные решения, конечно же, заинтересованы в свободной передаче данных. Глобальные предприятия и крупные поставщики услуг, разумеется, в состоянии приспособиться и к 28 правилам, но мелкие европейские предприятия, в том числе и наши — эстонские — стартапы, не в состоянии тягаться с глобальными поставщиками. Прежде всего, стартапам, а также предприятиям маленького и среднего размеров сложнее расшириться на другие страны-члены, так как им значительно труднее прояснить нюансы всех сводов правил, нежели глобальным поставщикам. Таким образом, от свободной передачи данных выиграют все: как глобальные поставщики, так и мелкие предприятия и стартапы, для кого это — вопрос жизни и смерти.

В планах — создание сети суперцентров, занимающихся кибербезопасностью.

Да, в планах — создать сеть суперцентров и Европейский киберцентр. Все это придумано прежде всего для того, чтобы создать свои — европейские — решения в сфере кибербезопасности, ускорить развитие киберпроизводства в Европе.

На прошлой неделе во вторник был обнаружен потенциальный риск безопасности чипа эстонские ИД-карты. Много ли в следствие этого вам задавалось вопросов, насколько серьезно можно говорить об Эстонии как об э-государстве?

Не задавалось. Был интерес из Эстонии, а вне нее лишь один человек заметил, что в Эстонии что-то как бы произошло. То, что имидж Эстонии отныне всерьез испорчен, мы сами себе тут внушаем. Мы в Эстонии постоянно усовершенствовали и совершенствуем свой электронный идентитет, и будем это делать в будущем. Время от времени конечно же находят различные дыры в безопасности и потенциальные угрозы, и, естественно, разумно их устранить до того, как они реализуются на практике. К ним следует относиться с крайней серьезностью. Но, как я уже сказал, нынешняя опасность не первое открытие в истории нашей ИД-карты. Общественность не помнит предыдущие случаи, а они были. 2011 году была проблема, на мой взгляд, весьма весомая.

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Я абсолютно убежден, что подделка подписи на бумаге в несколько раз проще, занимает меньше времени и дешевле, нежели развал цифрового идентитета эстоноземельца.

Вы хотите сказать, что Юри Ратас отреагировал чересчур?

Я не хочу этого сказать. Считаю, что все эти дебаты настолько сверхполитизированы и сделаны чувствительными, что аргументированные дебаты о пропорциональности каких-либо кризисных мер в ситуации Эстонии невозможны. И я не хочу делать свой вклад в эти дебаты. Но в будущем обязательно следует проанализировать, как много было информации для реальной оценки рисков. Насколько известно мне, этой информации было немного.

Означает ли это, что в случае необходимости э-выборы могли бы проходить лишь только посредством mobiil-ID?

Да.

Каким вам кажется председательство Эстонии? Мы уже смогли себя показать, или, скорее, серые?

Я не воспринимаю это председательство в ключе ”серый — или смог себя показать”. Я утверждаю, что во времена этого мандата Комиссии и Европарламента все предыдущие председательства были очень эффективны. Например, отмена платы за роуминг, о которой много говорилось. Если бы латвийцы во времена своего председательства не действовали бы очень хитро, решительно и прямо, едва ли бы эти платы за роуминг пропали бы к настоящему моменту.

Смотрите ли вы с тревогой на действия нынешнего правительства Эстонии?

Меня тревожит страсть тратить в хорошие времена больше, чем получает государство дохода. Сейчас — благоприятные времена. Если экономика растет на 5,7%, можно мечтать о еще более масштабном росте. На основании одного квартала нельзя сделать далеко идущие прогнозы, но 5,7% — все же очень стремительный экономический рост. При таком росте есть порок — может возникнуть дефицит бюджета.

Еще до наступления неблагоприятных времен некоторые люди требовали, например, Индрек Нейвельт, чтобы мы оживили бы свою перегретую экономику, взяв в оборот резервы. Сбор резервов для государства был нелегок, но воздержаться от их использования в не то время — еще более сложная задача.

Полностью интервью Андруса Ансипа читайте в Eesti Päevaleht.