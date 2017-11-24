Ансип раскритиковал нынешнюю финансовую политику Эстонии: происходящее меня очень беспокоит и пугает

Вчера на встрече с эстонскими журналистами в Брюсселе бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип подверг критике нынешнюю финансовую политику Эстонии.

”Я очень не доволен тем, что сейчас происходит в денежных делах Эстонии. Меня это очень беспокоит и пугает. Эстония была известна в Европе как э-государство и являлась примером в вопросах финансов. Но этого больше нет”, — сказал Ансип, имея ввиду структурный дефицит бюджета.

По словам Апсипа, в Эстонии могут возникнуть проблемы с выполнением бюджетных требований ЕС: ”Если эта расхлябанность будет продолжаться в таком духе и дальше, а консерватизм увязать в каком-то болоте, то думаю, мы больше не будем входить в число тех, кто выполняет требования”.

”В 2007 году правительственный сектор был в избытке на 6,9 млрд крон, в 2006 — на 6,1 млрд. Тогда и накопился этот резерв, который сейчас используется. Деньги постоянно уменьшаются и этому уменьшению нет никакой причины или аргументации”, - подчеркнул Ансип.