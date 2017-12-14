14.12.2017, 10:01

Ансип: Певкур не справился с обязанностями на посту председателя Партии реформ

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rus.delfi.ee
EST
Andrus Ansip
Andrus AnsipFoto: Madis Veltman

Бывший лидер реформистов Андрус Ансип, который сейчас занимает пост вице-президента Европейской комиссии, считает, что нынешний руководитель Партии реформ Ханно Певкур не справился со своей работой, передает rus.err.ee.

По словам Ансипа, теперь партии необходимо провести выборы руководства. Он заверил, что сам вставать у руля не собирается, а все спекуляции в СМИ о том, что он вновь может возглавить реформистов — безосновательны.

"Все эти предположения о том, что Ансип сам станет председателем партии, о которых я узнал из газет, абсолютно необоснованны. Мое время прошло, я уже занимал этот пост", — заявил Андрус Ансип.

По словам Ансипа, если Кая Каллас — единственный кандидат в лидеры Партии реформ, то он ее поддержит.

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