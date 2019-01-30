Ансип: от чего же нужно спасать Эстонию?

В интервью Eesti Päevaleht у Ансипа спросили напрямую: по его мнению, можно ли сказать, что наша партия EKRE тоже транслирует повестку дня Кремля?

"С моей точки зрения, совершенно точно. Когда я думаю об их основных месседжах, как европейское общество исчезающее явление и Россия — цивилизация, то, в принципе то же самое говорят и в прокремлевских СМИ. Очень много похожих линий. Подозрения возникают точно. Когда Мооника Хельме в Maaleht говорит, как опять нужно начинать спасать Эстонию, это не очень сильно отличается от того, что Март Хельме писал своим однопартийцам — как следует ликвидировать недостаток суверенности Эстонии и начинать ее спасать.