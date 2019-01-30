Ансип: от чего же нужно спасать Эстонию?

По словам вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, с дезинформацией следует бороться, чтобы демократия вообще сохранилась. К сожалению, у транслирующих месседжи Кремля твердая почва и в Эстонии.
В интервью Eesti Päevaleht у Ансипа спросили напрямую: по его мнению, можно ли сказать, что наша партия EKRE тоже транслирует повестку дня Кремля?
"С моей точки зрения, совершенно точно. Когда я думаю об их основных месседжах, как европейское общество исчезающее явление и Россия — цивилизация, то, в принципе то же самое говорят и в прокремлевских СМИ. Очень много похожих линий. Подозрения возникают точно. Когда Мооника Хельме в Maaleht говорит, как опять нужно начинать спасать Эстонию, это не очень сильно отличается от того, что Март Хельме писал своим однопартийцам — как следует ликвидировать недостаток суверенности Эстонии и начинать ее спасать.
Друзья! В 1993-2018 годах ВВП Эстонии вырос примерно в 18 раз, Евросоюза — в 2,4 раза. У нас свободное, демократическое общество! Я не понимаю, от кого вы хотите спасать Эстонию! Совсем прямо не говорят, что выйти из Евросоюза, но в программе пишут, что следует организовать референдум о членстве в ЕС. Месседжи направлены на изоляционизм, и с моей точки зрения, не в интересах Эстонии", — ответил Ансип.
Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.