Ансип об аварии Ратаса: я пользовался спецсигналами лишь однажды

Бывший премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал, что в свое время использовал спецсигналы при передвижении на автомобиле лишь однажды.

”Я не хочу давать оценок, да и не подхожу для этого, поскольку не знаю обстоятельств, но могу рассказать о том, что делал я”, — сказал Ансип, комментируя недавнюю аварию, в которую попал нынешний премьер Юри Ратас.

”Я правом использования спецсигналов практически не пользовался. В среду я вступил в должность, а когда в пятницу вечером поехал домой в Тарту, телохранители сказали, что на шоссе лучше включить мигалки, поскольку так безопаснее. В ответ на это в Õhtuleht сразу же вышла статья, где спрашивалось, куда это премьер-министр так спешил? Откуда мне было знать, используются эти огни или нет? Это ведь был первый и последний раз. После этого я на территории Эстонии на разу не пользовался спецсигналами”, — сказал Ансип.

По поводу зарубежных визитов Ансип отметил, что за границей следует считаться с законами принимающей стороны, в которых обычно прописаны правила обеспечения безопасности гостей.

”Сейчас я ощущаю себя свободным человеком. Хожу безо всякой охраны где хочу. Могу поехать на машине куда захочу, никаких огней и мотоциклистов”, — поведал Ансип.