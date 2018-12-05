Ансип назвал Россию главным источником дезинформации в Европе

"Нам нужно быть вместе, объединить наши силы для защиты нашей демократии от дезинформации. Мы видели попытки вмешательства в наши выборы и референдумы и доказательства, указывающие на Россию как на основной источник этих кампаний", — приводятся слова Ансипа в пресс-релизе Еврокомиссии.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что ранее Еврокомиссия предложила создать систему экстренного оповещения о дезинформации, которая бы действовала между странами ЕС и органами власти союза.

Также предполагается увеличить бюджет на противодействию пропаганде — с 1,9 млн до 5 млн евро: эти деньги должны пойти на расширение штата специалистов и дополнительное оборудование.

Кроме этого, Еврокомиссия обязала компании Facebook, Google, Twitter, Mozilla активно реагировать на заявления о фактах дезинформации. Также эти компании должны будут представлять Еврокомиссии ежемесячные — с января по май 2019 года — отчеты о своей работе в этом направлении.