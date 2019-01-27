27.01.2019, 19:20
АНОНС | В новом выпуске передачи ”Беседка” — гитарист-виртуоз Дмитрий Христов
В четвертом выпуске передачи Беседка вы увидите гитариста-виртуоза, автора-исполнителя и аранжировщика Дмитрия Христова.
В четвертом выпуске передачи Беседка вы увидите гитариста-виртуоза, автора-исполнителя и аранжировщика Дмитрия Христова.
В качестве музыканта и аранжировщика, сотрудничал с группой ”Белый орёл”, группой "Русские", Катериной Голицыной, Вячеславом Малежиком, Ириной Круг, Викой Цыгановой, Геннадием Богдановым и многими другими талантливыми и известными людьми.
Уже 16-го февраля, Дмитрий Христов вместе с Геннадием Богдановым, выступят в Таллинне, на творческом вечере авторской музыки и поэзии "Чернильница".
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