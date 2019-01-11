АНОНС | Смотрите в субботу на Delfi передачу ”Беседка”! Ксения Клочкова расскажет, почему продала в Таллинне квартиру, чтобы спасать животных

Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.

Акция продолжается, собрано свыше 6 тысяч евро. Осталось еще совсем немного. Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту!

Реквизиты для перечисления пожертвований:

Получатель: Ekspress Meedia AS

Выберите подходящий банк:

Swedbank: EE472200221002157552

SEB: EE461010002021670009

Пояснение: MTÜ Ayuda