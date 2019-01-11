11.01.2019, 16:11

АНОНС | Смотрите в субботу на Delfi передачу ”Беседка”! Ксения Клочкова расскажет, почему продала в Таллинне квартиру, чтобы спасать животных

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rus.delfi.ee
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Несмотря на жизнь, больше похожую на подвиг, Ксения Клочкова не теряет чувства юмора и позитива. Уже завтра смотрите на Delfi выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda).

Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.

Акция продолжается, собрано свыше 6 тысяч евро. Осталось еще совсем немного. Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту!

Реквизиты для перечисления пожертвований:

Получатель: Ekspress Meedia AS

Выберите подходящий банк:

Swedbank: EE472200221002157552

SEB: EE461010002021670009

Пояснение: MTÜ Ayuda

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Спасибо за ответы и удачи!
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