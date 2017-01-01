Речь идет о наиболее часто используемых лекарствах. К концу апреля должен быть сделан перевод на все безрецептурные лекарства, продаваемые в Эстонии. Всего 388 наименований. Для этих целей государство выделило 400 000 евро.
Аннотации к лекарствам будут публиковаться и на русском языке(5)
Со 2 января в регистре лекарств информация о безрецептурных препаратах будет опубликована на русском и английском языках.
Топ
"Держась друг за друга, вместе сохраним Эстонию!" Новогоднее обращение президента Керсти Кальюлайд к эстоноземельцам (88)
Трамп — о решении Путина не высылать дипломатов: отличный ход, я всегда знал, что он очень умен (204)
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Столица веселится! В Новый год на Вабадузе — теплый дождь и мощный фейерверк (13)
В Стамбуле совершено нападение на ночной клуб: более 30 погибших дополнено в 03:38 (2)