Речь идет о наиболее часто используемых лекарствах. К концу апреля должен быть сделан перевод на все безрецептурные лекарства, продаваемые в Эстонии. Всего 388 наименований. Для этих целей государство выделило 400 000 евро.

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