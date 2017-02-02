Аннели Отт: ошибки Ильвеса подрывают доверие народа к президенту

Депутат Рийгикогу и член комиссии по борьбе с коррупцией Аннели Отт отметила, что ставшие достоянием общественности расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса во время его срока полномочий еще больше подрывают доверие народа к институту президента.

По словам Отт, президенту предъявляются высокие требования, с точки зрения как морали, так и этики, поэтому любая ошибка вызывает у людей вполне обоснованные претензии. ”Президент — это зеркало государства и гарант самоопределения народа. Различные расходы не всегда подходят для президента, ставя под вопрос наши приоритеты, ценности и серьезность”, — отметила Отт.

Политик добавила также, что очевиден и тот факт, что у президента, как у представителя нашего государства, могут возникнуть расходы, но здесь необходимо учитывать как финансовые возможности государства, так и действительные нужды президента. ”Эти разговоры, что якобы президенту необходимо было встретиться с кем-то на концерте рок-группы или что массаж просто был вписан не в ту расходную статью, больше похожи на нелепые оправдания”, — посчитала зампредседателя комиссии по борьбе с коррупцией Аннели Отт.

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Чувство справедливости задевает и решение EAS о выплате ЕС 152 000 евро за хутор Эрма за счет бюджета Фонда развития предпринимательства (EAS). ”Такое решение со стороны EAS по сути можно расценивать как то, что налогоплательщики оплатили обустройство президентского хутора из своего кармана. Возникает логичный вопрос — кто еще может рассчитывать на такое отношение, а кто нет? Как мне кажется, многие хотели бы занять место в очереди за раздачей таких дотаций”, — отметила Отт, добавив, что сейчас еще рано говорить о том, что все точки на ”и” в этой скандальной истории уже расставлены.

Но несмотря на то, что EAS за счет налогоплательщиков будет расплачиваться за собственные ошибки, политик Отт выразила признательность нынешнему руководству EAS за то, что они нашли смелость признать свои ошибки. ”Решениям, принятым в 2012 году, до сих пор не могут дать обоснованных объяснений”, — отметила Отт. По ее оценке, следует пересмотреть порядок удовлетворения ходатайств о получении дотаций и провести необходимые изменения.

По оценке члена Центристской партии, этими сомнительными поступками имиджу института президента и государства был нанесен серьезный урон. ”Люди ждут, чтобы в будущем президента можно было сопоставлять лишь с серьезными, важными для государства темами, а не с очередными выписками о его расходах”.