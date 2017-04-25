Анне Эрм выдвинута на соискание премии заслуженного деятеля культуры Таллинна

На соискание премии заслуженного деятеля культуры Таллинна нынче выдвинута организатор Международного Таллинского музыкального фестиваля „Jazzkaar”, музыковед и радиоведущая Анне Эрм.

"Анне Эрм не нуждается в подробном представлении, — отметит вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Ведомый ею джазовый фестиваль стал одной из визитных карточек музыкальной жизни Эстонии. Она — автор многочисленных статей и книг, автор и ведущая популярных музыкальный радиопередач. И этой премией мы хотим отметить ее большой вклад в нашу музыкальную и вообще культурную жизнь".

Премия в размере 4430 евро будет вручена в День Таллинна — 15 мая.