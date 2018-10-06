Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

”Читая анонимные комментарии, понимаешь, насколько разнообразен животный мир, созданный богом, и какую тупость и злость можно в нем встретить. Честное слово, эти комментарии меня ни капли не обижают — поскольку как можно обижаться на идиотские высказывания человека, которого не знаешь -, зато часто изрядно веселят. Ведь глупость смешна, по крайне мере до той поры, пока находится на безопасном расстоянии, по ту сторону экрана”, — рассуждает писатель.

”Когда Партия реформ еще находилась у власти и я осмеливался критиковать Сависаара, то меня сразу же записывали в шавки реформистов. Дескать, хозяин опять скомандовал Кивиряхку ”фас”, а у того как раз кончились деньги на пиво”, — рассказывает Кивиряхк. Он продолжает, что как только ему доводиться написать что-то осуждающее Партию реформ, то сразу же получает обвинения в левой направленности и радении за восстановление коммунизма.

”Однако в последнее время самое большое количество вспышек гнева приходится в ответ на критику EKRE. Вот здесь начинается самое интересное! Сторонники EKRE — как осиное гнездо, которое с угрожающим гулом поднимается вверх стоит лишь раз ткнуть в него палкой. Ты сразу становишься верным рабом правительственных партий, продажным писакой, коммунистом и сторонником педерастии в одном лице и дале в том же духе”.