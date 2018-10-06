06.10.2018, 14:32

Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

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rus.delfi.ee
EST 23
Meeleavaldus valeliku poliitika vastu, Tallinnas 17.11.2012
Meeleavaldus valeliku poliitika vastu, Tallinnas 17.11.2012Foto: Ahto Sooaru

”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.

”Читая анонимные комментарии, понимаешь, насколько разнообразен животный мир, созданный богом, и какую тупость и злость можно в нем встретить. Честное слово, эти комментарии меня ни капли не обижают — поскольку как можно обижаться на идиотские высказывания человека, которого не знаешь -, зато часто изрядно веселят. Ведь глупость смешна, по крайне мере до той поры, пока находится на безопасном расстоянии, по ту сторону экрана”, — рассуждает писатель.

”Когда Партия реформ еще находилась у власти и я осмеливался критиковать Сависаара, то меня сразу же записывали в шавки реформистов. Дескать, хозяин опять скомандовал Кивиряхку ”фас”, а у того как раз кончились деньги на пиво”, — рассказывает Кивиряхк. Он продолжает, что как только ему доводиться написать что-то осуждающее Партию реформ, то сразу же получает обвинения в левой направленности и радении за восстановление коммунизма.

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”Однако в последнее время самое большое количество вспышек гнева приходится в ответ на критику EKRE. Вот здесь начинается самое интересное! Сторонники EKRE — как осиное гнездо, которое с угрожающим гулом поднимается вверх стоит лишь раз ткнуть в него палкой. Ты сразу становишься верным рабом правительственных партий, продажным писакой, коммунистом и сторонником педерастии в одном лице и дале в том же духе”.

”Как я уже сказал, я не обижаюсь. Мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами. Но интереснее всего было бы узнать, кто эти люди, которым не лень по субботам сидеть за компьютером и исступленно колотить по клавишам. Свой первый желчный комментарий сварганен ими еще спозаранку, до первых петухов. Потом они, скорее всего, выпивают бутылку пива и начинаю пулять из второго ствола. Мне бы хотелось знать, как их зовут и как они выглядят. Чтоб поздороваться, если увижу на улице”.

”Так что, может, когда-нибудь я возьмусь за это и выясню. Не думаю, что это будет очень сложно — у меня в Delfi много знакомых. Да! Выплаты от анонимных комментаторов за причиненный ущерб могли бы стать моей пенсионной ступенью ”, — иронизирует писатель.
”Интересно, кто прокомментирует эту статью?”.

Tallinn Hockey weekend
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Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

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”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.
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