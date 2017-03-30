Андрус Ансип — о кибербезопасности, ”экспериментах” над Эстонией и апрельских событиях десятилетней давности

Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о своем взгляде на работу нового правительства, проблемы кибербезопасности и апрельские события десятилетней давности.

В апреле исполняется десять лет событиям Бронзовой ночи. Вы тогда были премьер-министром. С каким чувством вы оглядываетесь назад?

На прошлой неделе (на позапрошлой, так как интервью происходило 17 марта — прим.ред.) я был в Вашингтоне, и на встречах в конгрессе на удивление вновь зашла речь о кибератаках на Эстонию в 2007 году. После нападения на подключенные к интернету устройства в Америке, которые вывели из строя многие гобальные сервисы, тема кибератак вновь стала актуальной.

Ввиду того, что антиэстонские кибератаки 2007-го были первыми политическими атаками подобного рода?

Да. Тогда, может, кто-то и пытался верить, что речь идет о протесте гражданского общества, но сейчас столь наивных людей уже не найдешь.

Чувство опасности сейчас, конечно, намного более сильное, чем в 2007-м. Что же касается эмоций, то мы сделали то, что должны были сделать, и события в Крыме и Восточной Украине только подтверждают правильность этого решения. В любом случае оказалось верным решить эту проблему тогда, когда она еще не переросла в нечто большее.

Позже вы размышляли о том, что на самом деле все прошло хорошо и могло быть хуже? Предположу, что в тот момент особо времени на раздумья не было.

Да, решение было взвешенным и безэмоциональным. Некоторые отмечают его чрезмерную неожиданность, но ведь мы бы не стали стягивать в Таллинн 780 дополнительных полицейских, если бы не предполагали возможного негативного сценария. Хотя, безусловно, по сравнению с тем, что случилось в Украине, думаю, у нас все прошло очень хорошо.

[…]

Не слишком ли мы порой скромны, несмотря на то, что в области инфотехнологий и кибернетики как в Европе, так и в мире в целом, благодаря своему опыту являемся, скорее, лидерами?

Да, нам есть что сказать миру. Согласно индексу цифровой экономики и общества, Эстония находится на первом месте в ЕС по сфере дигитальных услуг публичного сектора, хотя отчасти можно сказать, что это является полуправдой. Если говорить, к примеру, об электронных выборах, то нет смысла сравнивать то, что у нас есть, и чего нет у других. Наши люди э-выборами ведь в большинстве своем довольны, поэтому странно выглядит, когда кто-то (правительство — прим.ред.) начинает рушить действующую систему и подкрадывается к ней с топором.

[…]

Давайте об Эстонии. Как вы оцениваете нынешнее правительство?

Как быстро пришли, так и справились с застоем. Если брать данные Евростата и экономический рост за последний квартал, то в сравнении с предыдущим кварталом экономический рост в Эстонии был самым быстрым из всех стран Евросоюза: 1,9%. Зарплаты выросли на 7%, излишек текущего счета составил 2,7% . Мы в очередной раз справились с застоем. Вчера (16 марта — прим.ред.) был обнародован рейтинг благоприятных для предпринимателей стран, и — вот сюрприз! — Эстония оказалось на пером месте, на втором — Швеция. Так что из застоя мы, наконец, выбрались (с явной иронией в голосе — прим.ред.).

А если без иронии?

Наряду с тем, что правительственная коалиция, подступаясь к э-выбрам, пытается единодушно разрушить имидж э-государства, мне непонятна и спешка с выводом государственных учреждений из пределы Таллинна. Для меня все достаточно просто: как говорится, два переезда равняются одному пожару.

[…]

Какова конечная цель? Если задача заключается в том, чтобы парализовать действующее эффективно государство, то да, переезд может оказаться хорошим инструментом. Но я считаю, что подобные эксперименты над Эстонией являются преступлением.

[…]

Получается, нынешнее правительство, по вашей оценке, занимается плохими экспериментами и замещающей деятельностью?

Мне бы не хотелось обобщать. Когда я смотрю на жизнь Эстонии из Брюсселя, то вижу, что на самом деле ее дела в порядке. Из-за пределов страны проблем не видно. Эстония как была успешной, так и остается таковой. Издалека — будь то Вашингтон или Брюссель — в качестве основы успеха Эстонии видятся, прежде всего, финансовые дела. Эстония по-прежнему стоит в ряду беспроблемных стран благодаря порядку в финансовой сфере и маленькой долговой нагрузке правительственного сектора. Во-вторых, сильный имидж Эстонии как э-государства. В-третьих, наши расходы на оборону. Напомню, что в НАТО всего пять стран-участниц, выполняющих данное своим партнерам общение, то есть инвестирующих в госбезопасность как минимум 2% от ВВП. Эстония находится среди них, что, безусловно, крайне положительно сказывается на ее имидже. Маленькая, но прилежная.

[…]

Что касается всех этих начавшихся во время смены правительства разговоров о прокремлевских настроениях, когда газеты писали, что Партия реформ сочиняет заголовки для мировой прессы, то в них нет ничего нового. Если Яна Тоом утверждает в интервью BBC, что ни она, ни большинство жителей Эстонии не поддерживают санкции против России, то для того, чтобы сформировать такое мнение, не нужно никакой Партии реформ. Или если правительство решает перед встречей премьер-министров в Риге перефразировать уже согласованный через чиновников текст совместного коммюнике, то наивно полагать, что об этом не узнают за стенами кабинета и что это не станет достоянием общественности.

[…]

Какое впечатление создается у вас о Ратасе, глядя из Брюсселя?

Насколько я соприкасался с Юри Ратасом в Брюсселе, могу сказать, что он хорошо представляет Эстонию. Симпатичный человек с разумными взглядами. Эстония последовательна хотя бы в том, что касается Юри Ратаса и его выступлений в Брюсселе. Насколько мне известно.

Тем не менее, вы настроены критично.

Ну, конечно. Мне не нравится, когда единообразную, простую, понятную и прозрачную систему налогообложения просто убирают и сосредотачиваются на ступенчатом подоходном налоге. Проводят эксперименты с другими видами налогов или по крайне мере раздражают ими людей. Поднимают в одночасье налоговые ставки. Я тоже не без греха, но наше решение о поднятии налога с оборота с оповещением за два дня было принято во время кризиса. Но сейчас ведь, как утверждается, мы вышли из застоя, так зачем же действовать так, будто в стране кризис?

А пенсионная система, которая была одной из самых уравнивающих в контексте ЕС? Мне кажется, это не та сфера, в которой можно рубить с плеча.

[…]

Когда Ханно Певкура избрали руководителем Партии реформ, в кулуарах поговаривали, что надолго он в этом кресле не задержится. ”Перед выборами в Рийгикогу выберем нового председателя. Ансип вернется, займет это место и приведет Партию реформ к победе не выборах”, — говорили некоторые. Что скажете?

Ох, да. Меня ведь никто не выгонял, я сам ушел. Причем, сообщил загодя, что не буду баллотироваться на следующих выборах в Рийгикогу. Решил выдвигаться на выборах в Европарламент и получил больше голосов, чем кто-либо. Я очень благодарен народу Эстонии за все эти девять лет и за поддержку моей кандидатуры на выборах в Европарламент. Думаю, за девять лет я смог отдать все, что во мне было, и это стало причиной моего ухода. Я не могу относиться к должности премьер-министра как к спортивному соревнованию — кто дольше продержится, — так что спекуляции на тему того, что я мог бы перед выборами в Рийгикогу уйти из Еврокомиссии, совершенно необоснованны. В них нет никакой логики. У Партии реформ есть лидер. Хороший молодой лидер.

Полностью интервью с Андрусом Ансипом читайте в Eesti Päevaleht.