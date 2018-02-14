Андрес Анвельт: нужно спасти людей из пучины насилия

По словам выступавшего сегодня с докладом в парламенте главы МВД Андреса Анвельта, бороться с домашним насилием нужно постоянно. Только так жестокая модель поведения не передастся следующим поколениям.

”Профилактика играет ключевую роль в спасении людей из пучины насилия”, — сказал Анвельт на конференции, посвященной теме домашнего насилия. Министр заверил, что замечать и предотвращать насилие — это приоритет для полиции. Так, например, региональные полицейские в курсе, в каких семьях могут находиться потенциальные насильники, которым приходится считаться ”с постоянным позитивным вмешательством”. ”Это еще одна из причин, почему 45 дополнительных региональных полицейских — это важно”, — отметил Анвельт и добавил, что почти половина преступлений, связанных с насилием, совершается в отношении близких.

По словам Анвельта, лишь сейчас начали серьезно изучать форму домашнего насилия, когда жертвами становятся пожилые родители, проживающие под одной крышей со своими детьми. ”Часто мы имеем дело с крайне тяжелыми случаями насилия. Нужно отдельно обсудить, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти преступления”, — сказал министр. По его мнению, необходимо усовершенствовать порядок осуществления запрета на приближение, а также пересмотреть принцип применения примирительного производства.

По словам генерального директора Департамента социальной защиты Эгона Веэрмяэ, в Эстонии уже 10 лет предоставляется помощь жертвам. В большинстве случаев помощь можно получить сразу в полиции, что само по себе оправдано. ”Эта услуга хорошо работает. Люди получают поддержку, чтобы продолжать жить дальше”, — сказал Веэрмяэ. По его оценке, необходимо поставить цель, чтобы ни один ребенок не заканчивал жизнь самоубийством и чтобы ни один случай домашнего насилия не заканчивался смертью.

На конференции, созванной по инициативе соцдемов, выступали с докладами также депутат парламента Оудекки Лооне, руководитель Пярнуского женского приюта Марго Орупылд, советник отдела криминальной политики и политики правопорядка МВД Кадри-Аннь Салла.