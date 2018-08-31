Андрес Анвельт: молодежь распустилась, или тупиковый путь

Подобные стереотипы и такой подход как раз и раскалывают общество, разрушают мосты между разными поколениями, вызывают ненависть и протест. Если мы, например, посмотрим на таллиннскую проблему с ”молодежными бандами”, о которой много говорят в последнее время, то большинство собирающихся на улице молодых людей — это обычные юноши и девушки, которые не собираются, как стая волков, с какой-то преступной целью, чтобы кого-нибудь ограбить, избить или терроризировать.

Цель большинства — общение, поиск друзей и обмен пока еще небольшим жизненным опытом. И тут найдутся представители любого подросткового возраста.

К сожалению, как и положено в обществе, будь то молодежь или люди постарше, находятся и такие, кто не признают оговоренные в обществе правила. Что касается молодых людей, то тут принято констатировать, что мы опоздали с их воспитанием.

Основная цель полиции в работе с ними заключается в прекращении их девиантного и местами агрессивного поведения. С некоторыми, за которыми уже тянется длинный шлейф проступков, занимаются по всей строгости закона. Так на сегодняшний день большая часть из этих двадцати агрессивных подростков уже изолирована от других и заключена под стражу на время предварительного следствия.

Но если мы говорим о молодом человеке, который экспериментирует с алкоголем, наркотиками и сигаретами, то, посадив его в тюрьму, что многим, конечно, кажется единственным верным решением, мы окажем ему медвежью услугу, которая скажется на всем его последующем жизненном пути.

Мы сами создадим еще одного индивидуума, показывающего зубы обществу, и продолжим заниматься последствиями на разных этапах его жизни. А ведь молодого человека можно формировать, направлять, наставлять на правильный путь. У него небогатый жизненный опыт, и ожидать от него выполнения всех общественных норм, к сожалению, не приходится. Особенно если у него проблемный быт, безразличные родители, анонимная школьная жизнь и пожимающая плечами социальная среда.

Организация современного общества — сложная конструкция, в которой нет простых решений. Нет решений в стиле ”либо свобода, либо тюрьма”, ”либо любовь, либо ненависть”, ”либо почет, либо неуважение”, ”либо черное, либо белое”. Это сложный организм, в котором все зависит от мелких деталей. Полиции же было бы гораздо проще оттащить человека за ноги в тюрьму и начать заниматься новым ”клиентом”, если бы не было этих полутонов, из-за которых болит сердце неравнодушного чиновника, заставляя его искать более сложные решения.

То же самое действует и в отношении социального работника местного самоуправления. Я всегда снизу вверх смотрю на тех социальных работников, которые работают с молодыми людьми, делая значительно больше, чем того от них требует закон. Общаются с семьей, со школой, при необходимости помогают войти в колею тем родителям, для которых воспитание ребенка является самым большим вызовом в жизни.

Часто эта работа остается незамеченной. Ведь мы же не замечаем, когда на какого-нибудь молодого человека тратятся сотни рабочих часов чиновника из той или иной сферы, чтобы помочь ему выбраться из водоворота зла, но обязательно заметим, когда, следуя ”простым решениям”, позже ведутся прямые репортажи из зала суда, если молодой человек совершил очередное злодеяние.

В нашем обществе, а также на уровне государства и местного самоуправления, нужно сделать еще многое именно для поиска сложных решений, их внедрения, распределения ролей и принятия ответственности за наши грядущие поколения.

Но битва будет изначально проиграна, если мы начнем навешивать ярлыки и заранее считать всех преступниками, подонками и бандитами. Последнее, конечно, гораздо проще и лучше ”продается”, но однозначно представляет собой тупиковый путь.